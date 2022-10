Spannend bis zum Schluss: Später Treffer bringt Horitschon den Sieg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:10

Der ASK Horitschon empfing am Samstagnachmittag das Tabellenschlusslicht SV Güssing zur 11. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga. Der SV reiste mit einem neuen Chef-Coach an der Seitenlinie an und erhoffte sich einen Trainerwechsel-Effekt, um nötige Punkte auf die Heimreise mitzunehmen. In einer äußerst schwachen Partie behielten die Hausherren dank eines Elfmeters in der Schlussminute mit 2:1 die Oberhand. Die alte Fußballer-Weisheit bestätigte sich für Güssing mal wieder: „Wenn man unten steht, hat man halt kein Glück“.

Zweigeteilte erste Halbzeit

Die erste Hälfte war kein Leckerbissen für Fußball-Liebhaber. Die Hausherren waren in den ersten 15 Minuten die klar bessere Mannschaft, konnte allerdings etliche gute Tormöglichkeiten nicht nutzen. Je länger das Spiel dauerte, umso besser kamen die Auswärtigen ins Spiel, sie wurden zunehmend stärker und spielbestimmender, konnten aber ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Somit wurde mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Offener Schlagabtausch

Der offene Schlagabtausch fand seine Fortsetzung, beide Mannschaften versuchten in Führung zu gehen. Nach einem Freistoß von Nico Wessely kam Sebastian Trenkmann im 16er frei stehend zum Kopfball, der jedoch kein Problem für Goalie Nico Graf darstellte. In der 64. Minute zeigte Goalgetter Roman Rasser seine Qualität und erzielte nach einem Eckball die 1:0-Führung für die Gäste. In der 67. Minute vollzog Trainer Wilhelm Leser einen Doppelwechsel, um frischen Wind in die Angriffsbemühungen der Hausherren zu bringen. Damit hatte er Erfolg, denn in der 84. Minute brachte der gerade zuvor eingewechselte Johannes Kutrovats mit einem Stanglpass den heranstürmenden Sebastian Trenkmann in Stellung, der das Spielgerät nur noch über die Torlinie zum 1:1-Ausgleich schieben musste. In der allerletzten Spielminute wurde Manuel Baumgartner im Strafraum der Gäste gefoult, den dafür gegebenen Strafstoß verwandelte Sebastian Trenkmann eiskalt zum 2:1-Endstand. Es war ein glücklicher Sieg der Hausherren, die ihren Erfolgslauf nun fortsetzen.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Wir waren heute der glückliche Sieger, wir haben uns im Ausbauspiel schwergetan, weil Güssing ab der Mittellinie mit elf Mann verteidigt hat. Nach dem Spielerwechsel in der 64. Minute ist unsere Maschinerie besser gelaufen, und wir haben die nötigen Tore für den Sieg geschossen.“