Weiter unbezwingbar: Oberwart holt drei Punkte in Markt Allhau ab

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:17

Am Samstagnachmittag empfing der UFC Markt Allhau in der Burgenlandliga zur 11. Runde der Meisterschaft die Mannschaft der Stunde, den SV Klöcher Bau Oberwart. Die Gäste zeigten in den letzten Matches eine überragende Performance und stehen nicht unverdient auf dem dritten Tabellenplatz. In dieser einseitigen Begegnung ließen die Gäste nie Zweifel darüber aufkommen, wer heute als Sieger den Platz verlassen würde und siegten klar mit 4:1.

Oberwart war sofort präsent

Auf einem tiefen Boden übernahmen die Auswärtigen sofort das Kommando und setzten ihre Offensivabteilung in Marsch. Bereits in der 14. Minute klingelte es zum ersten Mal im Gehäuse der Einheimischen, als ein Eckball bei Adam Peter Woth landete, der nicht lange zögerte und zur 1:0-Führung für die Gäste einnetzte. Vier Minuten später wurden die Zuschauer Zeugen eines sehr schön vorgetragenen Angriffs mit Doppelpass-Passagen der Gäste, Andreas Radics bekam als letzter das Leder zugespielt und erhöhte auf 2:0 für Oberwart. In der weiteren Folge plätscherte das Spiel so vor sich hin, die Hausherren konnten dem Spiel auch keine Impulse geben, sodass mit der 2:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Thomas Herrklotz mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas besser, die Gäste erspielten sich etliche Torchancen. Eine davon konnte der Goalgetter der Oberwarter, Thomas Herrklotz, nutzen, er erhöhte in der 58. Minute auf 3:0. Von den Hausherren war weit und breit nichts zu sehen, sie beschränkten sich nur auf ihre Defensivaufgaben. Der Torhüter der Gäste blieb sozusagen beschäftigungslos. Zehn Minuten später gab Thomas Herrklotz zum zweiten Mal seine Visitenkarte im Kasten der Einheimischen ab, als er einen Lochpass gekonnt annahm und den herausstürzenden Torhüter der Heimischen mit einem Lupfer zum 4:0 bezwingen konnte. Das war sein elftes Tor in dieser Saison. Kurz vor dem Spielende knallte Antun Grozdek einen Freistoß zum 1:4-Ehrentreffer ins Tor der Gäste. Trainer Patrick Tölly wechselte in der zweiten Halbzeit fünf neue Spieler ein, um diesen auch Spielzeit in der Kampfmannschaft zu geben.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir sind mit großen Ambitionen in das Spiel gegangen, wollten mindestens einen Punkt ergattern, aber nach dem 0:2 waren die Ambitionen verflogen. Wir hatten keine Chance, dem Spiel eine Wende zu geben.“

Patrick Tölly, Trainer SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir waren heute in allen Belangen die bessere Mannschaft und hätten bei besserer Chancenauswertung in der zweiten Halbzeit mehr Treffer erzielen müssen. Es läuft momentan hervorragend für uns, wir sind ein starkes Team mit einem großen Zusammenhalt. Die Spielerwechsel waren nicht leistungsbezogen, sondern es soll jeder vom Kader die Möglichkeit haben, sich in der Kampfmannschaft zu präsentieren.“