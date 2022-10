SC Ritzing mit Favoritensieg gegen USVS Hausbauführer Rudersdorf

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:24

Am Samstagnachmittag kam es in der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Ritzing und dem Aufsteiger USVS Hausbauführer Rudersdorf. Die Hausherren mussten nach der 1:6-Niederlage gegen Oberwart eine Wiedergutmachung starten, dementsprechend starteten sie voll motiviert in diese Begegnung. Am Ende konnte die Furtner-Truppe einen 3:0-Sieg verbuchen und ihre Position im Mittelfeld der Tabelle festigen.

Starker Start der Gastgeber

Die Hausherren starteten fulminant in diese Begegnung und hatten in den ersten 15 Minuten zahlreiche Tormöglichkeiten, welche aber von Lazar Cvetkovic, Vait Ismaili und Sandro Kristianidi vergeben wurden. In der 24. Minute war es dann so weit: Ein Zuspiel nach einem Freistoß erreichte Lazar Cvetkovic, der das Leder gekonnt ins lange Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung schlenzte. Nur neun Minuten später fand ein weiter Pass von Daniel Wolf in Vait Ismaili einen Abnehmer, der nahm den Ball gekonnt mit und vollendete zur 2:0-Führung. Anscheinend dachten die Hausherren, dass das Spiel gelaufen sei, aber sie hatten nicht mit der Gegenwehr der Gäste gerechnet. Jetzt hatten die Rudersdorfer etliche hochkarätige Torchancen, welche aber von Ibrahim Sahin, Fabian Wonisch und Lukas Gingl nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Somit wurden mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Offene Partie in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Gäste versuchten ihr Glück mit hohen Bällen in die Strafraumnähe der Gastgeber, und die lauerten auf Konter. In der 64. Minute setzte Denis Svaljek einen Kopfball an die Stange. Es folgten weitere gute Torchancen für die Auswärtigen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Als in der 84. Minute Lazar Cvetkovic mit seinem zweiten Treffer einen Penalty zum 3:0 sicher verwandelte, war die Partie endgültig entschieden.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Meiner Mannschaft merkte man die Verunsicherung nach dem 1:6-Debakel an. In der zweiten Halbzeit haben wir Konterchancen ohne Ende gehabt, die wurden aber nie richtig fertig gespielt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, sie hat das Spiel verdient gewonnen.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Unsere Kadersituation wird nicht besser, so musste ich bereits in der 34. Minute einen verletzungsbedingten Spielerwechsel vollziehen. Uns fehlt momentan das Glück beim Abschluss, aber so ist es halt, wenn man ziemlich weit unten in der Tabelle steht.“