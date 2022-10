Klingenbach lässt nichts anbrennen: 5:1-Heimsieg gegen Andau

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:33

Der ASK Klingenbach traf am Samstagnachmittag im Meisterschaftsspiel der elften Runde der Burgenlandliga auf den FC Andau. Die Hausherren haben bislang auf eigenem Rasen nur Siege erspielt und wollten die blütenweiße Weste auch gegen den Aufsteiger behalten. Nach einem durchschnittlichen Fußballspiel, in dem Licht mit Schatten wechselte, kamen die Hausherren zu einem verdienten Sieg, obwohl die Gäste ab der 30. Minute ein ebenbürtiger Gegner waren und mit etwas Glück durchaus einen Punkt hätten ergattern können.

Blitztor für die Hausherren

Bereits in der 4. Minute klingelte es im Kasten der Auswärtigen, als Jakub Valek den Ball auf Frantisek Lady weiterspielte. Dessen Zuckerflanke erreichte Goalgetter Alexander Hofleitner, der den Ball volley nahm und ihn im langen Eck des Gehäuses der Auswärtigen versenkte. Eine Minute später gab es eine weitere Torchance für die Heimischen, aber Maximilian Mad verzog aus kurzer Distanz. Die Hatzl-Elf hatte in der Folge weitere gute Torchancen, der nächste Treffer war nur noch eine Frage der Zeit. Nach einem Handspiel in der 20. Minute im Strafraum der Andauer entschied Schiedsrichter Dragan Knezevic auf Strafstoß. Diesen versenkte Alexander Hofleitner mit seinem zweiten Treffer zur 2:0-Führung. Mit der 2:0-Führung im Rücken ließen es die Hausherren gemächlich angehen, wodurch die Auswärtigen besser ins Spiel kamen und durch Patrik Szabo eine hochkarätige Torchance hatten. Er scheiterte aber am Goalie der Hausherren. Bis zum Pausenpfiff war es dann eine offene Partie. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste erzielen den Anschlusstreffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Einheimischen einige gute Tormöglichkeiten, aber den nächsten Treffer erzielten die Gäste: Das erste Tor von Lukas Cambal wurde wegen Abseits nicht gegeben, beim zweiten Tor nahm Patrik Sabo den Abpraller nach einem Freistoß volley und versenkte ihn in den Maschen des Gehäuses der Hausherren (67.). Nun drängten die Gäste auf den Ausgleich, der ihnen aber nicht gelingen wollte. Im Gegenteil, nach einem Angriff der Einheimischen in der 77. Minute holte der Andauer Goalie einen Stürmer der Klingenbacher im Strafraum von den Beinen. Die Aktion hatte eine Rote Karte für Juraj Hajduch zur Folge. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alexander Hofleitner mit seinem dritten Treffer zum 3:1. Nun war das Spiel entschieden. Frantisek Lady und Marco Laubner erhöhten in den Schlussminuten sogar noch auf 5:1.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Es war ein wechselhaftes Spiel meiner Mannschaft, wir haben gut begonnen und ab der 30. Minute den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit ist es dann wieder besser gelaufen, wir haben die Defensive stabilisiert und gegen Spielende die Treffer für unseren Sieg geschossen. Trotzdem bin ich mit unserer Leistung nicht ganz zufrieden, wir haben Phasen im Spiel gehabt, in denen das Spiel leicht hätte kippen können“.

Christian Bauer, Trainer FC Andau:

„Wir sind leider zu schnell mit 0:2 in Rückstand geraten, da hat meine Mannschaft geschlafen. Ab Mitte erster Halbzeit sind wir gut ins Spiel gekommen und waren ebenbürtig. In der 68. Minute habe ich noch zwei frische Spieler gebracht, aber leider hat das nicht die Wirkung erzielt, welche ich mir erhofft hatte.“