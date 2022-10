SC/ESV Parndorf 1919 lacht weiter von der Tabellenspitze – Heimsieg gegen SV Schattendorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:16

Um Wiedergutmachung ging es für den Leader der Burgenlandliga, den SC/ESV Parndorf 1919, nach der ersten Pleite der Saison am letzten Wochenende. Mit dem SV Schattendorf kam eine Mannschaft ins Heidebodenstadion, welche ihre letzten beiden Matches gewonnen hatte. Die Gäste konnten einige Zeit gut mithalten, am Ende gewannen die spielerisch stärkeren Hausherren die Partie und konnten die Tabellenführung verteidigen.

Selbstbewusste Gäste

Nach der kleinen Siegesserie im Rücken kamen die Gäste selbstbewusst auf den Rasen und hielten die Partie in den ersten 45 Minuten ziemlich offen. Nach einem Fehler in der Parndorfer Abwehr kam Goalgetter Patrick Derdak in der 16. Minute an das Leder und beförderte es in den Kasten der Einheimischen zur überraschenden 1:0-Führung für Schattendorf. Die Heimischen hatten gute Tormöglichkeiten, eine davon Matus Mikus, als er eine Flanke per Kopf über das Gehäuse der Auswärtigen köpfte. Weitere waren aber nicht zwingend, so wurden mit der 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Früher Ausgleichstreffer in Halbzeit zwei

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, konnten die Anhänger der Parndorfer das erste Mal jubeln: Ein Sahnepass des gerade zuvor eingewechselten Jakub Sulc erreichte Matus Mikus, der keine Mühe hatte, das Leder im Kasten der Auswärtigen zum 1:1 unterzubringen (48.). Nun wurde die Hafner-Truppe immer stärker und beherrschte ganz klar das Geschehen auf dem Rasen. In der 76. Minute machte sich das Geburtstagskind Mario Wendelin sein größtes Geschenk, als er nach einer gelungenen Kombination zur 2:1-Führung einlochte. Im Anschluss daran hatten die Gäste die Chance auf den 2:2-Ausgleich, aber der Kopfball von Benjamin Bálint Koronczai ging an die Latte. In der 85. Minute machte Matus Mikus nach einem Zuspiel von Oliver Augustini mit dem 3:1 den Sack endgültig zu.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

"Wir hatten gut begonnen, hatten viele Flanken aus Standardsituationen in den Strafraum der Gäste, aber es fehlte der letzte Punch. Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, sich nach dem 0:1-Rückstand zurückgekämpft und das Spiel klar gewonnen."

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

"Wir haben uns sehr gut verkauft beim Tabellenführer, haben in der ersten Halbzeit gut mitgespielt und mit ein wenig Glück hätten wir einen Zähler aus Parndorf mitnehmen können. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden."