Markhardt-Hattrick! Leithaprodersdorf bezwingt Pinkafeld mit 4:2

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:27

Am Freitagabend empfing der SV Leithaprodersdorf den SC Pinkafeld zum Meisterschaftsspiel der 12. Runde in der Burgenlandliga. Die Hausherren mussten gewinnen, um den Anschluss an das Spitzenfeld der Tabelle nicht zu verlieren, die Gäste wollten ihren Erfolgslauf prolongieren. Es entwickelte sich eine spannende Begegnung, in der die Benes-Truppe schlussendlich mit 4:2 als Sieger vom Platz ging.

Hausherren waren überlegen

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand, diktierten das Spielgeschehen auf dem Feld und zeigten gefällige Kombinationen. Eine davon führte in der 23. Minute zur 1:0-Führung, als nach einem schönen Spielzug auf der linken Seite Benjamin Petö einen Stanglpass zu Levi Markhardt spielte, der nicht lange fackelte und zur 1:0-Führung für die Heimischen einnetzte. Bis zum Pausenpfiff gab es noch einige Torchancen für beide Mannschaften, die aber nicht zwingend waren. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung die Seiten gewechselt.

Fünf Tore in Halbzeit zwei

In der Halbzeit brachte der Pinkafelder Trainer Christoph Monschein den Stürmer Martin Aus Der Schmitten ins Spiel, was dazu führte, dass sich die Gäste eine optische Überlegenheit erspielten und einige gefährliche Angriffe starteten. Die Abwehr der Hausherren stand in diesem Spielabschnitt allerdings felsenfest. In der 67. Minute war es wieder Levi Markhardt, der nach einem schweren Fehler des Torwarts der Auswärtigen, Andreas Diridl, den Ball zum 2:0 über die Torlinie donnerte. In der 73. Minute war es Levi Markhardt mit seinem dritten Treffer, der einen Zuckerpass in die Schnittstelle bekam, einen Abwehrspieler der Auswärtigen umspielte und trocken zur 3:0-Führung einnetzte. Nur eine Minute später senkte sich ein misslungener hoher Rückpass von Balint Nyirö über den Goalie der Gäste hinweg ins Tor zum 4:0 für die Hausherren. Aber die Gäste gaben trotz des Rückstandes nicht auf und kamen in der 77. Minute durch Jura Stimac zum 1:4-Treffer, als er sich nach einem Steilpass durchsetzen konnte. Sechs Minuten später war es Lukas Wenninger, der nach einer Flanke aus kurzer Entfernung zum 2:4-Endstand einköpfte.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein schnelles, intensives Spiel meiner Mannschaft. Ich habe Pinkafeld letzte Woche in Parndorf beobachtet und unsere Spieltaktik danach ausgerichtet, die ist voll aufgegangen. Ich kann meinem Team für die gezeigte Leistung gratulieren, und diese ist hoch anzurechnen, da unser Stammtorhüter Manuel Kassal und Stürmer Noel Kustor gefehlt haben.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Meine Mannschaft hat heute nicht gut gespielt, wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Aber es war nicht so, dass uns Leithaprodersdorf an die Wand gespielt hätte, außerdem haben wir dem Gastgeber zwei Tore geschenkt. Jede Serie endet einmal, jetzt können wir eine neue Serie starten.“