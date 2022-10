3:1! ASK Klingenbach ringt SV Güssing auswärts nieder

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 09:31

In der Burgenlandliga kam es in der 12. Runde der Meisterschaft zum Duell zwischen dem SV Güssing und ASK Klingenbach. Auch David gegen Goliath könnte man diese Begegnung nennen. Für die Hausherren war wieder kein Blumentopf zu gewinnen, Klingenbach zog als Sieger von dannen. Sie bleiben damit auf dem dritten Tabellenplatz. Für Güssing wird es auf dem letzten Tabellenplatz immer ungemütlicher.

Güssing hält tapfer mit

Beide Mannschaften gingen mit Vorsicht an diese Begegnung heran, bei den Gästen merkte man das Fehlen einiger Stammspieler, sie kamen nicht so richtig zum Kombinieren. Die ersten hochkarätigen Torchancen hatten die Hausherren, aber David Garger und Roman Rasser konnten das Leder nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Die beiden Gelegenheiten hätten durchaus eine 2:0-Führung bedeuten können. Besser machten es die Gäste: Ein weiter Ball von Jonas Kilian Ivancsits erreichte Phillip Grafl, der den Goalie der Hausherren aus ganz spitzem Winkel zur 1:0-Führung in der 23. Minute überlupfte. Die Hausherren zeigten sich in keiner Weise geschockt und drängten auf den Ausgleich, der ihnen dann in der 42. Minute durch Michael Kulovits gelang, der eine gelungene Kombination zum 1:1 abschloss. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Spiel steht lange auf des Messers Schneide

In der zweiten Spielhälfte war es eine offene Partie. Beide Mannschaften versuchten in Führung zu gehen, es gab Torchancen für Hüben wie Drüben. Es sollte jedoch bis zur 74. Minute dauern, ehe der nächste Treffer fiel: Ein Abpraller aus einem Corner kam zu Michael Wild, der das Spielgerät im Gehäuse der Hausherren zur 2:1-Führung versenkte. Die Einheimischen kämpften unverdrossen weiter, hatten noch einige gute Tormöglichkeiten, aber den Schlusspunkt setzte Marco Laubner, der nach einer Kombination mit Alexander Hofleitner und Michael Wild den 3:1-Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Meine Mannschaft hat brav mitgespielt und gut mitgehalten, war aber nicht effizient im Ausnutzen der vorhandenen Torchancen. Die alte Fußballweisheit hat sich heute wieder bestätigt: Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man. Ein Remis wäre heute durchaus möglich gewesen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Es war heute kein gutes Spiel von uns, wir haben einige Ausfälle gehabt und mussten umstellen. Dadurch hat die Kompaktheit gefehlt und es gab viele Abspielfehler, schlussendlich war es ein glücklicher Sieg meiner Mannschaft.“