Big Points! Markt Allhau meldet sich mit Auswärtssieg gegen Rudersdorf eindrucksvoll zurück

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 09:34

Die 12. Runde der Burgenlandliga hatte wieder so einiges zu bieten. Unter anderem stand am Samstagnachmittag die Begegnung der Tabellen-Kellerkinder auf dem Programm – USVS Hausbauführer Rudersdorf gegen den UFC Markt Allhau. Beide Mannschaften benötigten ein Erfolgserlebnis, um aus der Krise zu kommen. Die Gäste warteten mit einer Überraschung auf, Trainer Rudolf Thurner wird kurzfristig die Mannschaft bis zum Ende der Herbstsaison coachen und soll für die nötigen Punkte sorgen. Das ist ihm heute gelungen, die Gäste nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Beide Mannschaften mit offenem Visier

Die Gäste kamen gut in die Begegnung rein, zeigten erfrischenden Offensivfußball, aber vergaben gute Tormöglichkeiten. In der 9. Minute war es dann so weit, Branimir Ramljak setzte sich gekonnt durch und sein strammer Schuss landete im langen Eck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0-Führung für Markt Allhau. Einige Minuten später hatten die Hausherren eine hochkarätige Torchance, die aber von Tobias Kirisits vergeben wurde. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit gefährlichen Torannäherungen von beiden Teams. In der 42. Minute war es Marin Glavas, der auf 2:0 erhöhte. Mit dieser Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren erzielen den Anschlusstreffer

Die Begegnung war nach dem Wiederanpfiff weiter offen gestaltet, die Hausherren kämpften trotz des Rückstandes tapfer weiter und wurden mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Ibrahim Sahin belohnt. Die Gäste ließen aber keine Hoffnung für einen Punktegewinn bei den Einheimischen aufkommen, denn in der 80. Minute war es Franz Weber, der auf 3:1 erhöhte. In der Nachspielzeit war es Gergő Járfás, der sogar auf 4:1 stellte, bevor Sascha Klucsarits zum 2:4-Endstand einnetzte.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Meine Mannschaft hat gut mitgespielt, hat aber zu viele gute Tormöglichkeiten ausgelassen. Wir haben gut mitgehalten, aber die Gegentreffer zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommen.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben in dieser Woche Gespräche mit der Mannschaft geführt, in Hinblick auf die schlechten Leistungen der vergangenen Spiele. Außerdem haben wir einen erfahrenen Trainer geholt, der die Mannschaft bis zum Ende der Herbstsaison betreuen wird. Die Spieler haben heute eine gute Leistung gezeigt, wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“