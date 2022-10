Machtdemonstration! SV Oberwart bleibt durch Sieg in Sankt Margarethen auf dem zweiten Tabellenplatz

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 09:43

Das Topspiel der 12. Runde der Burgenlandliga war auch gleichzeitig ein Kampf um Platz zwei im Ranking. Der SV Sankt Margarethen traf auf den Tabellenzweiten SV Klöcher Bau Oberwart. Nach einem Duell, das alles geboten hat, was man sich erwarten konnte, stand ein 0:3 auf der Anzeigetafel. Die Tölly-Truppe hat zurzeit einen grandiosen Lauf und ist momentan allem Anschein nach unschlagbar.

Früher Treffer für Oberwart

Die Begegnung begannen beide Mannschaften vor einer imposanten Zuschauerkulisse mit offenem Visier, jede wollte sofort in Führung gehen. Das gelang den Auswärtigen in der 5. Minute, als ein Superpass aus der Tiefe Andreas Radics erreichte, der ließ zwei Spieler der Hausherren stehen und schoss das Leder zwischen den Hosenträgern des Goalies zur 1:0-Führung in die Maschen des Gehäuses der Heimischen. Die Gäste blieben weiter am Drücker, nach einem Abwehrfehler der Hausherren kam Goalgetter Thomas Herrklotz an den Ball und erhöhte auf 2:0. Von den Einheimischen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, es sah so aus, als wären sie in den vorzeitigen Winterschlaf gegangen. Mit der 2:0-Führung für Oberwart wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren wurden stärker

Nun änderte sich das Bild, Trainer Franz Lederer schien in der Halbzeitpause seiner Mannschaft seine Meinung gesagt zu haben. Sie erspielte sich nun eine optische Überlegenheit. In dieser Phase des Spieles wurde den Hausherren ein Tor aberkannt, der Anschlusstreffer hätte den Hausherren wahrscheinlich die zweite Luft gebracht. So war es dann in der 77. Minute Andreas Radics, der mit einem genialen Assist Thomas Herrklotz bediente, der keine Mühe hatte, mit seinem 13. Saisontor auf 3:0 zu erhöhen, was gleichzeitig auch der Endstand war.

Stimmen zum Spiel

Franz Lederer, Trainer SV Sankt Margarethen:

„Wir haben die erste Halbzeit vollkommen verschlafen. Meiner Mannschaft hat die Mentalität für einen so starken Gegner gefehlt. In der zweiten Halbzeit ist es für uns besser gelaufen, leider wurde uns ein Tor aberkannt. Fazit: Aufgrund der ersten Halbzeit war unsere Niederlage verdient.“

Patrick Tölly, Trainer SV Oberwart:

„Wir hatten viel Ballbesitz, haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt und überlegen das Spiel gewonnen. Meine Mannschaft war von Beginn an voll auf der Höhe, es ist wieder alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Auch die im Training einstudierten Varianten beim Corner haben funktioniert.“