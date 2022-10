Bad Sauerbrunn dreht das Spiel: 3:2-Sieg in Andau

Details Montag, 10. Oktober 2022 09:26

Im einzigen Sonntagsspiel der Burgenlandliga traf der FC Andau auf den SC Bad Sauerbrunn. Nur mit einem Sieg könnten sich die Hausherren ein wenig Luft im Tabellenkeller verschaffen. Nach einem fulminanten Beginn der Hausherren – man erzielte zwei Treffer innerhalb von drei Minuten – kamen die Gäste immer besser ins Spiel und nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Blitztore von Andau

Kaum hatten die Zuschauer ihre Sitzplätze eingenommen, klingelte es bereits in der dritten Minute im Kasten der Gäste, Michael Wally köpfte das Leder zur 1:0-Führung ein. Die Fans der Andauer hatten sich gerade vom Jubeln erholt, schon durften sie einen zweiten Treffer der Hausherren feiern: Dieses Mal war es Goalgetter Lukas Camba, der mit einem knallharten Schuss auf 2:0 erhöhte. Dieser Torreigen der Hausherren fand aber keine Fortsetzung, da Lukas Camba eine hochkarätige Torchance vergab. Die Gäste kamen nun langsam ins Spiel und lukrierten ihrerseits ein paar Torchancen, aber Philip Marenich vergab diese. In der 34. Minute machte sich der Kozak-Ersatz Philip Marenich auf die Reise in Richtung Tor der Heimischen und knallte das Leder flach ins lange Eck des Gehäuses der Hausherren. Drei Minuten später vollendete erneut Philip Marenich nach einer super Vorarbeit von Thomas Piermayr zum 2:2-Ausgleich. In der Folge hatten die Andauer eine Riesenmöglichkeit, konnten diese aber in kein Tor ummünzen, sodass mit dem 2:2-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Schnelle Führung der Gäste

In der 49. Minute fiel dann die Führung der Gäste: Ein wohltemperierter Corner von Lukas Kornholz kam an die zweite Stange geflogen, wo der zuvor eingewechselte Christoph Krenn goldrichtig stand, um zum 3:2 einzuköpfen. In der Folge hatten die Auswärtigen noch einige Tormöglichkeiten, die aber keine Ergebnisveränderung brachten. Die Hausherren fanden ihrerseits noch eine gute Torchance vor, aber diese wurde von Lukas Cambal vergeben.

Stimmen zum Spiel

Christian Bauer, Trainer FC Andau:

„In der Pause hatte ich eine Idee und habe zweimal gewechselt, Lukas Macho hat auf der linken Seite für frischen Wind gesorgt. Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine gute Torchance zum Remis, konnten diese aber leider nicht verwerten.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben die ersten zehn Minuten unterirdisch schlecht gespielt, als wären die Spieler mit den Gedanken noch in der Kabine gewesen. Wir haben Gott sei Dank nicht die Nerven verloren und danach mit dem Fußballspielen begonnen. Dank einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“