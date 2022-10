Klarer Sieg für den SC Ritzing – FC Andau chancenlos

Details Samstag, 15. Oktober 2022 09:54

Am Freitagabend traf der SC Ritzing zu Hause auf den FC Andau zum Meisterschaftsspiel der 13. Runde in der Burgenlandliga. Die Favoritenrolle war vor dem Duell klar abgesteckt, denn die Hausherren waren der klare Favorit und zeigten es dann auch auf. Mit einer 5:0-Packung wurde der Aufsteiger auf die Heimreise geschickt. Es war zugleich der höchste Sieg in dieser Saison für die Furtner-Truppe.

Frühe Tore für die Hausherren

Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel aufkommen, wer heute hier das Sagen haben würde. Sie unterstrichen diese Aussage sofort mit einem Treffer in der 6. Minute. Als Lazar Cvetkovic einen Superpass über die Abwehr der Gäste hinwegspielte und dieser von Lukas-Stefan Weber gekonnt angenommen wurde, überlupfte er den Goalie der Andauer – es hieß 1:0 für die Heimischen. Nur drei Minuten später setzte sich Sandro Kristianidi auf der Seite durch, legte dem mitgekommenen Vait Ismaili das Leder schussgerecht vor die Füße, dessen Schuss konnte der Goalie der Auswärtigen nur abklatschen, worauf Lukas Stefan Weber zur Stelle war, um zur 2:0-Führung abzustauben. Der Torreigen der Ritzinger fand seine Fortsetzung, als sich in der 33. Minute Daniel Wolf auf der linken Seite durchsetzte, seine scharfe Hereingabe verwertete Sandro Kristianidi zum 3:0 für die Heimischen. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, der Goalie der Hausherren hatte einen ruhigen Nachmittag in der ersten Halbzeit. Mit dieser klaren 3:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Ritzing weiterhin spielbestimmend

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten im Anschluss an Eckbälle sogenannte Halbchancen, die sie nicht verwerten konnten. Besser machten es die Hausherren, die in der 65. Minute auf 4.0 erhöhten, als Necdet Yörük im Strafraum kurz angespielt wurde, der machte eine Drehung und rums, das Leder zappelte in den Maschen des Gehäuses der Andauer. Den Schlusspunkt setzte wiederum Necdet Yörük, als er einen zielgenauen Stanglpass von Vait Ismaili zum 5:0-Endstand einlochte.

Stimme zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert, haben wenig zugelassen. Die Leistung meiner Mannschaft war tadellos, wir haben eine gute Ballkontrolle und ein gutes Passspiel gehabt und dementsprechend auch die Tore erzielt.“