Chancenreich, spannend, rassig: Starke Pinkafelder gewinnen gegen Sankt Margarethen

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 10:38

Zwei formstarke Mannschaften trafen am Samstagnachmittag in Pinkafeld aufeinander, als im Zuge der 13. Runde der Burgenlandliga der SC den Tabellennachbarn SV Sankt Margarethen empfing. In einer spannenden Begegnung behielten die Hausherren die Oberhand und konnten mit diesem Sieg in der Tabelle an den Auswärtigen vorbeiziehen.

Frühe Führung der Hausherren

Die Hausherren starteten mit Vollgas in diese Begegnung: Nach einem Angriff der Hausherren enteilte Jura Stimac der Gästeabwehr und überspielte auch SV-Goalie Jonas Pascher. Im Anschluss brachte ihn Thomas Jusits zum Fall: Elfmeter Pinkafeld! Diesen verwandelte Christoph Saurer in gewohnter Manier souverän. In der 28. Minute hatten die Gäste Riesenglück, als ein Schuss von Christoph Saurer auf die Unterkante der Latte und von dort wieder ins Feld sprang. Von den Gästen war bis ein paar gefährliche Torannäherungen nicht viel zu sehen, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Sankt Margarethen kommt besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit war die Partie ziemlich ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich durchsetzen. In der 65. Minute fiel dann das 2:0 für die Hausherren: Der gerade eingewechselte Jakob Waldherr tankte sich durch die Gästeabwehr, spielte den Ball zu David Korherr, dem es gelang das Spielgerät ins lange Eck zu befördern. In der 81. Minute wurden die Gäste für ihre Bemühungen belohnt, als Thomas Jusits mit einem satten Schuss Goalie Andreas Diridl bezwingen konnte. Es stand nun nur noch 2:1 für Pinkafeld. In den Schlussminuten drängte die Lederer-Truppe auf den Ausgleich, der ihnen aber nicht mehr gelang.

Stimmen zum Spiel

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir haben gut begonnen, waren in den Zweikämpfen aggressiv, hätten mit den vorhandenen Torchancen die Führung ausbauen müssen. Nach der 2:0-Führung sind wir nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 ein wenig in Schwierigkeiten gekommen, konnten den Vorsprung aber mit Können und Geschick über die Zeit bringen. Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, war unser Sieg verdient. Mit der Leistung meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden, wir werden von Spiel zu Spiel immer besser.“

Franz Lederer, Trainer SV Sankt Margarethen:

„Wir haben wieder mit einem 0:1 begonnen und dann wird es auswärts schwer, gut ins Spiel zu kommen. In der zweiten Halbzeit ist es dann besser gelaufen, aber meine Spieler haben vor dem Abschluss falsche Entscheidungen gemacht. So haben wir nur den Anschlusstreffer erzielen können, obwohl zumindest ein Punkt möglich war. Wir haben zuletzt die Leichtigkeit verloren, die wir zu Saisonbeginn gehabt haben.“