Klingenbach baut Erfolgslauf weiter aus – Heimsieg gegen Kohfidisch

Sonntag, 16. Oktober 2022

Der ASK Klingenbach empfing am Samstagnachmittag den ASK Kohfidisch zum Meisterschaftsspiel in der 13. Runde der Burgenlandliga. Nach drei Niederlagen am Stück hatten die Gäste in der letzten Runde wieder gewonnen und wollten diesen Flow in diesem Spiel fortsetzen. Die Hausherren waren effizienter im Nutzen der Torchancen, die „Spinne“ Alex Hofleitner fixierte mit seinen beiden Treffern den 2:0-Erfolg seiner Mannschaft.

Schwerer Boden hemmt das Kombinationsspiel

Auf morastigem Boden taten sich beide Mannschaften schwer, ins Spiel zu kommen und ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Die Begegnung schwappte hin und her, beide Teams hatten Torannäherungen, ohne aber eine gefährliche Torchance zu lukrieren. Die erste wirkliche Torchance hatten die Hausherren, als sie einen Angriff von der eigenen Spielhälfte starteten. Von Jonas Kilian Ivancsits kam in der 14. Minute das Spielgerät zu Alexander Hofleitner, der leitete den Ball weiter zu Mirza Sejmenovic, der spielte einen Pass in die Tiefe, wo wieder Alexander Hofleitner auftauchte, um das Leder am Goalie der Auswärtigen vorbei ins Tor zur 1:0-Führung zu spitzeln. Drei Minuten später war es wieder Alexander Hofleitner, der sich nach einem Corner von Jonas Kilian Ivancsits hochschraubte und zur 2:0-Führung einköpfte. Das war das 14. Tor des Goalgetters, der damit auch die Torschützenliste der Liga anführt. In der 20. Minute gab es Elfmeteralarm nach einem Foul an Alexander Hofleitner im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife des Schiris blieb stumm. Die Auswärtigen kamen nach dem Rückstand nun besser ins Spiel und hatten durch Nicolas Oswald eine gute Tormöglichkeit, noch vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer zu erzielen. Diese wurde aber nicht genutzt, sodass mit der 2:0-Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Kohfidisch war überlegen

Nach der Halbzeitpause versuchten die Gäste mit allen Mitteln, den Anschlusstreffer und Ausgleich zu erzielen, hatten auch etliche gute Tormöglichkeiten, aber diese brachten keine Ergebnisveränderung. Klingenbach beschränkte sich darauf, die Defensive zu verstärken. Nach dem Sturmlauf der Gäste plätscherte die Begegnung ab der 70. Minute langsam dem Spielende entgegen und endete mit dem 2:0-Sieg der Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben großen Respekt vor Kohfidisch gehabt, denn die Platzierung in der Tabelle entspricht nicht ihrem wahren Können. Wir haben vorsichtig begonnen, wir wollten nicht ins offene Messer laufen. Nach der 2:0-Führung hätten wir nachlegen müssen, haben das aber leider verabsäumt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auf Ergebnishalten beschränkt und haben verdient gewonnen.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Klingenbach ist mit den ersten beiden Torchancen in Führung gegangen, ab der 20. Minute sind wir besser ins Spiel gekommen und waren die Mannschaft mit mehr Spielanteilen. Nach der Halbzeitpause hätten wir unsere Torchancen nutzen müssen, dann wäre es für die Hausherren noch eng geworden. Das Spielfeld war im heutigen Zustand das schlechteste der gesamten Liga, ein Kombinationsspiel war nicht möglich.“