SV Güssing gibt die Rote Laterne ab: 2:0-Sieg in Bad Sauerbrunn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 10:46

Am Samstagnachmittag empfing der SC Bad Sauerbrunn das Tabellenschlusslicht SV Güssing zur 13. Meisterschaftsrunde der Burgenlandliga. Es entwickelte sich ein Kampf auf Biegen und Brechen, wobei die Hausherren stark ersatzgeschwächt antreten mussten und dann in der ersten Halbzeit zwei weitere Stammspieler verletzungsbedingt austauschen mussten. Das sollte aber keineswegs den Erfolg der Gäste schmälern, die nun den zweiten Saisonsieg erringen konnten und die Rote Laterne an Andau weitergereicht haben.

Ersatzgeschwächte Hausherren

Diese Begegnung stand unter keinem guten Stern für die Hausherren: Drei Stammspieler fehlten, und dann kamen im Laufe der ersten Halbzeit noch zwei verletzungsbedingte Auswechselungen hinzu. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, zeigten keinerlei Respekt vor den Heimischen und kamen in der 26. Minute zur 1:0-Führung, als nach einem schön vorgetragenen Angriff Michael Kulovits an das Leder kam und staubtrocken einnetzte. Es gab weitere gute Tormöglichkeiten für die Auswärtigen, sie konnten diese aber nicht verwerten. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, durch die frühen Auswechselungen kamen sie aus dem Tritt und schafften es bis zum Pausenpfiff nicht, ihr Spiel aufzuziehen. Mit der 1:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Güssing blieb die überlegene Mannschaft

Auch in der zweiten Spielhälfte änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, die Auswärtigen blieben überlegen. Das einzige Manko, das man den Güssingern zuschreiben konnte, war das Auslassen der vielen guten Tormöglichkeiten. Gegen Ende der Begegnung hatten die Hausherren noch einige gute Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Als in der Nachspielzeit Roman Rasser den Goalie der Bad Sauerbrunner umkurvte und das 2:0 erzielte, war der Jubel der Gäste riesengroß, man konnte den zweiten Saisonsieg feiern und war die Rote Laterne los.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Ich war heute froh, überhaupt elf Mann zusammengebracht zu haben. In Summe gesehen waren wir nicht imstande, die beherzt aufspielenden Güssinger zu besiegen. Zum Schluss der Partie hatten wir noch gute Torchancen, diese wurden aber vergeben.“

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Wir waren klar überlegen, haben die besseren Torchancen gehabt und hätten zur Pause höher führen müssen. Der heutige Sieg war immens wichtig, damit etwas Ruhe in den Verein einkehrt. Die Mannschaft hat heute eine gute kämpferische Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“