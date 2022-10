SC/ESV Parndorf 1919: Herbstmeistertitel nach dem 3:0-Sieg in Horitschon in Sichtweite

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 10:51

Am 13. Spieltag traf am Samstagnachmittag in der Burgenlandliga der ASK Horitschon auf den SC/ESV Parndorf 1919. Dabei traf der Tabellenzwölfte auf den Tabellenführer – auf dem Papier eine glatte Sache für den Leader, der sich aber etwas schwertat, die aufopfernd kämpfenden Hausherren zu besiegen. Schlussendlich setzte sich die spielerische Klasse der Hafner-Truppe durch, und der nächste Dreier konnte verbucht werden.

Tiefer Boden macht es beide Mannschaften schwer

Auf dem tiefen Boden – es hatte bereits seit dem Vormittag geregnet – taten sich zu Spielbeginn beide Mannschaften schwer, ein konstruktives Angriffsspiel zu beginnen. Das Spiel machten eindeutig die Hausherren, sie zeigten ein gutes Kombinationsspiel und hatten auch einige Torchancen, in Führung zu gehen, die sie aber nicht verwerten konnten. Die Hausherren waren im Abschluss effizienter, so kam es dann auch zur 1:0-Führung für die Auswärtigen, als Matus Mikus nach einer Flankenorgie in der 30. Minute einlochte, nachdem der Goalie der Hausherren nach einer Flanke danebengegriffen hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff stand Oliver Augustini am Ende eines Angriffes goldrichtig und köpfte zur 2:0-Führung für die Gäste ein. Mit diesem Zwischenergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Wendelin macht den Sack zu

Kaum hatte Schiedsrichter Andreas Moitzl das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es erneut in Kasten der Heimischen: Ein flacher Ball erreichte Mario Wendelin, der den Angriff mit einem scharfen Schuss ins lange Eck des Gehäuses der Hausherren zur 3:0-Führung vollendete. Ab diesem Zeitpunkt verwalteten die Gäste das Ergebnis, von den Hausherren kam nicht mehr viel, sodass die Partie mit dem 3:0-Endstand für Parndorf beendet wurde.

Stimmen zum Spiel

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben bis zum 0:1 hervorragend gespielt, großartige Kombinationen gemacht und hätten mit mindestens 1:0 in Führung gehen müssen. Ein Torwartfehler führte dann zum 0:1, und der zweite Treffer kurz vor dem Pausenpfiff hat uns dann das Genick gebrochen.“

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„Zu Beginn hatten die Hausherren einige gute Tormöglichkeiten, die sie nicht genutzt haben. Wir hingegen haben unsere genutzt und sind bis zur Halbzeitpause mit 2:0 in Führung gegangen. Wir haben heute gute Zeitpunkte für unsere Tore gewählt. Nach dem 3:0 haben wir das Spiel im Schongang beendet.“