Erfolgszug rollt weiter! SV Klöcher Bau Oberwart gewinnt 4:0 in Deutschkreutz

Details Samstag, 22. Oktober 2022 09:21

Keine Vorentscheidung um den Herbstmeistertitel fiel in der 14. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga in Deutschkreutz. Die seit vier Runden ungeschlagenen Hausherren empfingen die Mannschaft der Stunde, den SV Oberwart. Nur mit einem Sieg könnte die Tölly-Truppe dem Leader Parndorf auf den Fersen bleiben. Mit dem klaren 4:0-Sieg konnten die Oberwarter aufzeigen, dass sie den Kampf um den Herbstmeistertitel noch nicht aufgegeben haben.

Gäste dominieren das Spielgeschehen

Von Beginn an zeigten die Gäste auf, wer der Herr auf dem Spielfeld ist. Sie übernahmen sofort das Kommando und zeigten gekonnten Offensivfußball, der bereits in der 12. Minute mit einem Treffer von Goalgetter Thomas Herrklotz belohnt wurde, als er ein Zuspiel im Strafraum der Auswärtigen gekonnt annahm und das Leder ins Kreuzeck des Gehäuses der Hausherren zur 1:0-Führung versenkte. Die Oberwarter waren weiterhin drückend überlegen und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. In der 25. Minute fiel dann das 2:0 für die Gäste, als ein schön vorgetragener Angriff auf der rechten Seite von Balazs Horvath mit einem flachen Schuss ins lange Eck abgeschlossen wurde. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, gelegentlich zaghafte Vorstöße waren das Ergebnis. Mit der 2:0-Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart hielt den Druck aufrecht

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es erneut im Kasten der Gastgeber: Ein gefühlvoller Corner von Dominik Sperl kam in den Strafraum geflogen, wo der König des Luftraumes, Bernd Kager, hochstieg und zur 3:0-Führung einköpfte. Der nächste Treffer war eine Co-Produktion zweier eingewechselter Spieler: Dominik Doleschal marschierte auf halb links los, spielte herrlich in den Lauf von Simon Radostits, der mit einem überragenden Flachschuss den 4:0-Endstand fixierte. Mit diesem klaren Sieg bleiben die Oberwarter dem Leader Parndorf weiterhin auf den Fersen.

Stimmen zum Spiel

Patrick Tölly, Trainer SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir waren von der ersten Minute an die tonangebende Mannschaft und haben den Gegner in dessen Spielhälfte eingeschnürt. Mit unserer spielerischen Qualität und der Zweikampfstärke haben wir den Hausherren keine Chance gelassen. Es war, auch in dieser Höhe, ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Michael Pittnauer, Co-Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben den Gästen nicht viel entgegenzusetzen gehabt, haben die Oberwarter mit ihrer Qualität, welche sie haben, einfach spielen lassen, keine Aggressivität in die Zweikämpfe gelegt und diese auch nicht angenommen. Es war ein enttäuschender Auftritt meiner Mannschaft.“