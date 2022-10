Klare Angelegenheit! UFC Markt Allhau besiegt FC Andau mit 4:2

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 10:57

Zu einer interessanten Begegnung erwartete der FC Andau den UFC Markt Allhau zum Meisterschaftsspiel in der 14. Runde der Burgenlandliga. Es war wieder ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel – verlieren verboten hieß es für beide Teams. Die Gäste spielten trotz stark ersatzgeschwächter Mannschaft ihre Routine aus und konnten einen sicheren 4:2-Erfolg mit auf die Heimreise nehmen.

Gäste diktierten das Spielgeschehen

Von Beginn an zeigten die Gäste auf, wer hier das Sagen auf dem Spielfeld hat, sie ließen den Hausherren keine Chance, ins Spiel zu kommen. Aber es dauerte bis zur 25. Minute, ehe der Anhang der Gäste den ersten Treffer bejubeln konnte: Gergő Járfás ließ eine Granate Richtung Andauer Tor los, Goalie Juraj Hajduch konnte den Ball nur abklatschen, Michael Tripaum war mit dem Kopf zur Stelle – es stand 1:0. Sieben Minuten später servierte Branimir Ramljak seinem Mitspieler Franz Weber das Leder fußgerecht, er vollendete staubtrocken zum 2:0 für die Auswärtigen. Im Gegenzug kamen die Heimischen durch ihren Goalgetter Lukas Cambal zum 1:2-Anschlusstreffer. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Weiterhin war Markt Allhau überlegen

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zusehern dasselbe Bild: Die Auswärtigen waren überlegen und diktierten das Spielgeschehen. In der 65. Minute kam ein Zuckerpass des besten Spielers der Allhauer, Sally Christian Preininger, zu Gergő Járfás, der nicht lange fackelte und auf 3:1 erhöhte. In der weiteren Folge hatten die Gäste noch einige gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der Nachspielzeit bediente der gerade zuvor eingewechselte 15-jährige Alexandru Sebastian Liuba seinen Spielkameraden Sally Christian Preininger, und der bedankte sich mit dem 4:1. Das 2:4 der Heimischen in der 95. Minute war nur noch eine Ergebniskorrektur. Mit der heute gezeigten Leistung wird es für Andau schwer werden, den letzten Tabellenplatz zu verlassen.

Stimme zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

"Wir sind heute mit einer Rumpf-Elf angetreten, es haben sieben Stammspieler wegen Sperren, verletzungs- und krankheitsbedingt gefehlt. Wir wären vorab mit einem Punkt zufrieden gewesen, dass es nun drei geworden sind, ist umso schöner. Mit dem Sieg konnten wir uns etwas von der Gefahrenzone der Tabelle absetzen."