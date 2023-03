Gelungener Start in die Rückrunde: Oberwart besiegt Güssing mit 4:0

Details Samstag, 04. März 2023 09:07

Für den SV Klöcher Bau Oberwart war das erste Spiel gegen den SV Güssing in der Rückrunde von großer Bedeutung. Wie präsentiert man sich nach der Winterpause gegen einen vermeintlich leichten Gegner. Das Hinspiel mit dem damaligen Trainer Florian Hotwagner endete mit einem 1:1 Remis. Zum Start der Rückrunde zeigte die Tölly-Truppe eine hervorragende Leistung und sie ließen dem Abstieg-Aspiranten nicht den Hauch einer Chance.

Hausherren dominierten das Spiel

In den ersten dreißig Minuten gelang es den Gästen, die Partie einigermaßen offenzuhalten, die Heimischen hatten zwar gute Tormöglichkeiten, aber die konnten nicht verwertet werden. In der 31. Minute starteten die Hausherren einen wunderschönen Angriff auf der rechten Seite, indem Dominik Sperl, Simon Radostits, Balazs Horvath und Andreas Radics involviert waren und Letztere versenkte das Leder ins kurze Eck zur 1:0 Führung. Ab diesem Zeitpunkt gab es einen Sturmlauf der Oberwarter, dem die überforderten Auswärtigen nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Dominik Sperl einen gefühlvollen Corner in den Strafraum der Güssinger und Bernd Kager schraubte sich am höchsten hinauf und sein wuchtiger Kopfball landete in den Maschen des Gehäuses der Gäste zum 2:0. Mit diesem Zwischenergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart schießt weitere Tore

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 73. Minute, ehe es wieder im Kasten der Auswärtigen klingelte. Wieder kam ein Corner von Dominik Sperl in den Strafraum geflogen, Marko Dusak hatte sich an der langen Stange positioniert, er nahm den Ball gekonnt mit der Brust an und schob das Leder vorbei an Goalie Nico Graf zum 3:0 ein. Die Hausherren drückten weiter auf das Gaspedal, aber trotz gut heraus gespielter Torchancen wollte das Runde nicht ins Eckige. Den Schlusspunkt setzte Goalgetter Thomas Herrklotz, der eine zielgenaue Flanke von Dominik Doleschal gekonnt annahm und den 4:0 Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel:

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Es war eine souveräne Leistung meiner Mannschaft über die 90 Minuten, wir haben das auf den Platz gebracht, so wie wir es haben wollten. Eine perfekte Mannschaftsleistung und ein guter Start in die Rückrunde.“

Rudolf Ditzer, Sportlicher Leiter SV Güssing:

„Wenn man als Abstiegskandidat nach Oberwart fährt, kann man nicht viel erwarten. Bis zur 30. Minute haben wir das Spiel offengehalten, durch ein blödes Tor sind wir in Rückstand geraten und nach dem 0:2 kurz vor der Pause war unsere Niederlage besiegelt.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei