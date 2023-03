Leithaprodersdorf bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen: 3:0 Sieg in Bad Sauerbrunn

Details Samstag, 04. März 2023 09:02

In diesem Freitagabendspiel empfing der SC Bad Sauerbrunn den SV Leithaprodersdorf zum Auftakt der Rückrunde in der Burgenlandliga. Im Herbst trennten sich beide Mannschaften nach einem dramatischen Spiel mit einem 4:4 Remis. Zum Auftakt der Rückrunde beherrschten die Gäste aus Leithaprodersdorf die Partie und siegten mit 3:0. Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung von Philip Marenich, der nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler mit der Rettung weggefahren wurde.

Leithaprodersdorf beherrschte die erste Halbzeit

Nach dem torreichen Remis zur Hinrunde waren die Zuschauer gespannt, wie sich beide Mannschaften heute präsentieren werden. Nach dem Anfangsgeplänkel im Mittelfeld kam in der 8. Minute Levi Markhardt im Strafraum der Hausherren an den Ball, umkurvte Goalie Lukas Stifter und der konnte sich nur mehr mit einem Foul behelfen. Den dafür verhängten Penalty verwandelte Marcel Wölfer souverän zur 1:0 Führung der Gäste. In der 29. Minute die 2:0 Führung der Gäste, Goalgetter Noel Kustor kommt an der Strafraumgrenze zum Ball, zieht mit dem Leder Richtung Elfmeterpunkt, lässt dabei zwei Gegenspieler ins Leere laufen und versenkt das Leder flach im langen Eck. Bad Sauerbrunn hatte in der ersten Halbzeit eine gute Tormöglichkeit mit einer Standardsituation, aber der Goalie der Benes-Elf, Manuel Kassal, konnte den Ball unschädlich machen. Mit der 2:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Schwere Verletzung von Philip Marenich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen es die Gäste langsamer angehen, dadurch kamen die Hausherren besser ins Spiel. Unterbrochen wurde die Bemühungen der Einheimische, den Anschlusstreffer zu erzielen, von der Gelb-Roten Karte für Matthias Binder, der nach der Gelben Karte für ein Foulspiel nach einer Rudelbildung einen Gegenspieler umgestoßen hatte und dafür vorzeitig das Feld verlassen musste. Nach diesem Rückschlag folgte für die Kremser-Truppe in der 76. Minute der Nächste, ein Zusammenprall von Simeon Markhardt und Philip Marenich führte dazu, dass der Letztgenannte mit der Rettung ins Krankenhaus gefahren werden musste. Trotzdem warfen die Hausherren alles nach vorn und hatten auch angeblich ein Tor erzielt, welches aber von Schiedsrichter Thomas Paukowits nicht gegeben wurde, denn der Ball hatte seiner Meinung nach nicht die Torlinie überschritten. Die wütenden Proteste der Bad Sauerbrunner Anhänger waren die Folge. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Andreas Dostal zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

Das war heute ein verkorkster Start in die Rückrunde, wir hatten kein Glück mit dem Schiedsrichter und Linienrichter, ein Spieler mit Verdacht auf Knöchelbruch und einer Kopfverletzung im Spital, eine Gelb-Rote Karte und zwei Gelbe Karten für Spieler, die im nächsten Spiel gesperrt sind. Nach diesen vier Ausfällen für das nächste Spiel stellt sich die Mannschaft von allein auf. Mit dem nicht gegebenen Tor wurde uns der Anschlusstreffer verwehrt, dann hätten wir vielleicht noch ein Remis erzielt.

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf

In der ersten Halbzeit haben wir sehr souverän gespielt, hatten das Match voll im Griff, wir waren aggressiver, bissiger und haben Bad Sauerbunn nicht ins Spiel kommen lassen. Die 2:0 Halbzeitführung war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang zurückgeschaltet.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei