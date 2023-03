Eiskalte Dusche für Rudersdorf: Andau entführt drei Punkte und gibt die rote Laterne ab.

Details Sonntag, 05. März 2023 10:02

Eine spannende Begegnung durften die Zuschauer im Rudersdorfer Stadion erwarten, als die beiden Kellerkinder der Burgenlandliga, der USVS Hausbauführer Rudersdorf und der FC Andau in einem sechs-Punkte-Spiel zum Auftakt der Rückrunde aufeinandertrafen. Im Herbst trennte man sich mit einem 1:1 Remis. Nach 16 Minuten schien die Begegnung entschieden zu sein, die Gäste führten mit 3:0. Mit einem Kraftakt kam die Truppe von Trainer Alfred Horvath noch auf 2:3 heran, aber der Treffer zum Remis sollte nicht mehr fallen.

Horrorstart der Hausherren

Vor ca. 300 Zuseher begann die Partie mit einem Szenario, wie man es sich aus Sicht des Gastgebers gar nicht gewünscht hatte: Nach nicht einmal 16 Minuten lag die Horvath-Elf mit 0:3 im Rückstand. Andau profitierte vom Neuzugang Elvedin Buljubasic, der das 1:0 nach einer Vorarbeit von Lukas Wally, das 1:0 in der 6. Minute erzielte. Nur vier Minuten später schraubte sich Tomas Stasik nach eine Freistoßflanke in die Höhe und wuchtete das Leder zur 2:0 Führung in den Kasten der Einheimischen. In der 16. Minute schickte Patrik Sabo seinen Mitspieler Elvedin Buljubasic auf Reisen und der bedankte sich mit seinem zweiten Treffer zur 3:0 Führung. Schockstarre im Lager der Rudersdorfer, die in den folgenden Minuten sichtlich mit dem frühen Rückschlag zu kämpfen hatten. Aber ab der 25. Minute starteten die Hausherren ihre Offensivaktionen, hatten etliche Torchancen und sie wurden kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:3 Anschlusstreffer durch Noah Frühmann belohnt. Ein psychologisch extrem wichtiger Treffer.

Rudersdorf berannten das Tor der Gäste

Die Hausherren warfen nun alles nach vorn und in der 68. Minute war es der Neuzugang Ivan Kovacec, der nach einem guten Zuspiel aus 16 Meter Entfernung das 2:3 erzielte. Jetzt war Feuer unter dem Dach der Andauer, die Heimischen wurden von deren Anhängern frenetisch angefeuert, aber das Tor zum 3:3 Ausgleich wollte einfach nicht gelingen. In dieser hektischen Schlussphase hätte man sich von Linienrichter Stefan Dinic mehr Fingerspitzengefühl erwartet, der den Schiedsrichter in Kenntnis setzte, dass der Andauer Coach Christoph Tischler ein paar Mal die Coachingzone übertreten hatte und dieser dafür in der Nachspielzeit die Rote Karte bekam.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Den Auftakt zur Rückrunde habe ich mir anders vorgestellt, wir waren die ersten zwanzig Minuten auf dem Spielfeld nicht vorhanden. Anschließend hat die Mannschaft bis zum Pausenpfiff gut gespielt, da hat sie gezeigt, dass sie es kann. Nach dem Seitenwechsel haben wir alles auf eine Karte gesetzt, aber der Ausgleichstreffer wollte uns einfach nicht mehr gelingen.“

Christoph Tischler, Trainer FC Andau

„Wir waren die ersten zwanzig Minuten die überlegene Mannschaft und haben drei Tore erzielt und hatten eine gute Torchance, auf 4:0 zu erhöhen. In der zweiten Halbzeit kamen wir etwas in Bedrängnis, waren aber mit unserem Konterfußball immer gefährlich.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei