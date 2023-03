Guter Start für Horitschon in die Rückrunde: 2:0 Sieg gegen Schattendorf

Details Sonntag, 05. März 2023 10:02

Zum lang ersehnten Auftakt der Rückrunde in der Burgenlandliga empfing am Samstag der ASK Horitschon den Aufsteiger SV Schattendorf zu einem Meisterschaftsspiel, indem es für beide Vereine darum ging, sich mit einem Sieg aus der Gefahrenzone zu bringen. Die Truppe von Trainer Wilhelm Leser zeigte eine gute geschlossene Mannschaftsleistung und ließ dem Tabellennachbarn keine Möglichkeit, nahe an einen Punktegewinn zu kommen.

Der Wind begünstigte die Gäste in der ersten Halbzeit

Über 300 Zuschauer waren ins Horitschoner Stadion gepilgert und sahen ein kampfbetontes, spannendes Match. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste den Wind als Unterstützung, konnten auch ein paar Halbchancen lukrieren, aber etwas Zwingendes war nicht dabei. Die Hausherren waren selten im Strafraum der Gäste zu sehen, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren kamen besser ins Spiel

In der zweiten Spielhälfte drehten die Hausherren auf und kamen zu ihren Torchancen. In Minute 60 leitete Dominik Huber einen Angriff ein, sein Pass kommt zu Bastian Lehner, der drippelte sich an der Torauslinie durch, sein Stanglpass erreichte den Initiator des Angriffes und der drückte das Leder eiskalt über die Torlinie zur 1:0 Führung der Einheimischen. In der 65. Minute hatten die Gäste eine gute Tormöglichkeit, aber ein Schuss von Gerhard Karner prallte vom Aluminium zurück ins Spielfeld. Zuvor hatte es einen Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren gegeben, aber die Pfeife von Referee Stefan Petrik-Hanke blieb stumm. In der 77. Minute dann die Vorentscheidung, eine Freistoßflanke kommt in den Strafraum geflogen, der Schiedsrichter sah ein Foulspiel eines Spielers der Schattendorfer und zeigte sofort auf den Punkt. David Gräf ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:0 für die Leser-Truppe. Ab diesem Zeitpunkt war die Partie gelaufen und die Hausherren schaukelten die Führung gekonnt über die Runden.

Stimmen zum Spiel

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Wir hatten in der ersten Halbzeit gegen den Wind gespielt, kamen zu wenig Torchancen, in der zweiten Halbzeit, mit dem Wind im Rücken lief es für uns besser und wir erzielten die nötigen Tore für den verdienten Sieg.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In Summe war es ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel, indem es wenig Torraumszenen gab. Meiner Meinung nach wäre ein Remis gerechter gewesen, so hat Horitschon, die vielleicht um eine Nuance besser waren, den Sieg errungen.“

