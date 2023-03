Sankt Margarethen prolongiert die Siegesserie vom Herbst: 2:1 Sieg gegen Deutschkreutz

Details Sonntag, 05. März 2023 10:01

Eine echt spannende Begegnung erwartete die Zuseher auf der Anlage des SV Sankt Margarethen, auf der die Hausherren in der ersten Runde der neuen Meisterschaftssaison der Burgenlandliga die Gäste aus Deutschkreutz empfingen. Die Hausherren hielten sich auf dem Transfermarkt im Winter zurück, der FC Deutschkreutz setzte mit hochklassigen Transfers ein Ausrufezeichen und verdeutlichte damit das Bestreben, wieder ganz vorn mitmischen zu wollen. In einer Begegnung mit kuriosen Treffern, alle Tore waren das Resultat eines Pingpong Spiels, sind die Hausherren als der glückliche Sieger vom Platz gegangen.

Wenig Torraumszenen in der ersten Halbzeit

Über 400 Zuschauer kamen ins Greabochstadion, um das Spiel zum Start der Rückrunde zu sehen, sie sahen kein technisch hochwertiges Spiel, geschuldet dem holprigen Spielfeld. Das meiste Spielgeschehen fand um den Mittelkreis statt, keine Mannschaft konnte sich durchsetzen, gelungene Kombinationen waren Mangelware. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren siegten mit spätem Eigentor der Gäste

In der zweiten Halbzeit besserte sich das Spiel zusehends, es wurden auf beiden Seiten Torchancen lukriert, eine davon nutze Lukas Heinicker aus, als er aus einem Getümmel im Strafraum der Gäste den Ball irgendwie über die Torlinie zur 1:0 Führung der Hausherren bugsierte. Nun kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten durch Tobias Szaffich, Julian Salamon und Danijel Trajilovic gute Tormöglichkeiten, die aber alle vergeben wurden. In der 77. Minute ein strammer Schuss von Julian Salamon, der konnte vom Goalie der Heimischen nur abgeklatscht werden und den Abpraller erwische Tobias Szaffich mit dem Kopf und es stand 1:1. In der 88. Minute dann die Entscheidung, wieder war eine Ansammlung von Spielern im Strafraum der Gäste auf der Suche nach dem Leder, irgendwie sprang dann das Spielgerät vom Oberschenkel von Mathias Hänsler ins eigene Tor. Damit war das Match entschieden und die Hausherren konnten sich über drei glücklich errungene Zähler freuen.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, mit einem Chancen-Vorteil für meine Mannschaft. Der Platz war sehr holprig und ließ ein gelungenes Kombinationsspiel nicht zu. Nach dem 1:1 waren beide Mannschaft auf der Suche nach dem Führungstreffer, der uns nach einer Wurschtelei im Strafraum der Gäste gelungen ist.“

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Was wir uns vorgenommen haben, wurde auch umgesetzt, wir haben auf jeden Fall mehr vom Spiel gehabt und in der zweiten Halbzeit etliche Torchancen kreiert, konnten diese aber leider nicht verwerten. Ein Remis wäre dem Spielverlauf nach gerecht gewesen.“

.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei