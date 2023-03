Markt Allhau öffnete die Wundertüte: 3:2 Sieg gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 05. März 2023 10:01

Vor dem Spielbeginn waren alle Anhänger vom UFC Markt Allhau gespannt, wie sich die neu formierte Mannschaft präsentieren wird. Für dieses Kräftemessen war der ASK Kohfidisch der ideale Gegner, waren sie doch Tabellennachbarn in der Burgenlandliga. In einem packenden Spiel mit viel Spannung und Action waren die Hausherren schlussendlich die glücklichere Mannschaft und behielten die drei Punkte im heimischen Stadion. Mit diesem Sieg feierte Neo-Trainer Florian Hotwagner einen gelungenen Einstand und die Hausherren machten zwei Plätze in der Tabelle gut und ist nun der Gefahrenzone entwichen.

Kohfidisch geht in Führung

In den ersten 20 Minuten beschränkten sich beide Mannschaften mit Abwarten, was der Gegner so macht. In der 22. Minute dann der erste Treffer der Begegnung, Tim Schreiber setzte sich auf der linken Seite durch und am kurzen Eck lauerte Kevin Hasler, der den Ball über die Torlinie zur 1:0 Führung der Auswärtigen spitzelte. Die Heimischen ließen aber nicht lange auf die Antwort warten, Olivér László Tihanyi bekam das Leder an der Strafraumgrenze zugespielt und sein Knaller landete im Kreuzeck des Kastens der Gäste und es hieß 1:1. Auf den Geschmack gekommen, war es wieder der Torschütze der 1:0 Führung, der mit einem schnellen Solo auf das Tor der Gäste zulief und gekonnt die 2:1 Führung erzielte. Mit der knappen 2:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussphase

Gleich nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit hatte Olivér László Tihanyi eine gute Torchance, auf 3:1 zu erhöhen, aber der Goalie der Gäste, Brúnó Péter Horváth, konnte die Chance zunichtemachen. In der 67. Minute fiel dann doch das 3:1, als Franz Weber eine Flanke mit dem Kopf im Tor der Kohfidischer unterbrachte. Aber postwendend erzielte der eingewechselte Philipp Toth mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck den 2:3 Anschlusstreffer, und die Gäste drängten auf den Ausgleich, hatten noch eine optimale Torchance, aber einmal konnte Franz Weber das Leder von der Torlinie wegschlagen, sodass der Ausgleichstreffer den Auswärtigen nicht mehr gelang.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Es war ein spannendes und schönes Fußballmatch, die Zuschauer haben fünf Tore gesehen und sahen viele Strafraumszenen. Unser Neuzugang Olivér László Tihanyi setzte sich gut in Szene und erzielte zwei Treffer. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Thomas Polzer, Obmann St. ASK Kohfidisch:

„Uns wurde in der ersten Halbzeit ein klarer Treffer aberkannt, das war eine große Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams. In den letzten 20 Minuten haben wir das Tor der Hausherren belagert, konnten aber das Leder nicht im Kasten der Allhauer unterbringen. Meiner Meinung nach wäre ein Remis gerechter gewesen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei