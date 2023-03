Ritzing zeigte Muskeln: Knapper 1:0 Sieg gegen Leader Parndorf

Details Sonntag, 05. März 2023 10:00

Der SC Ritzing empfing im ersten Spiel der Rückrunde den Tabellenführer SC/ESV Parndorf 1919 im Sonnenseestadion. Die Ausgangslage war eindeutig, beide Vereine müssen punkten, die Hausherren wollen einen Marsch in die oberen Regionen der Tabelle starten, Parndorf will die Tabellenführung in der Burgenlandliga verteidigen. Trotz einer Feldüberlegenheit der Gäste in der zweiten Spielhälfte reichte es nicht mehr für ein Remis und der Tabellenführer verlor das zweite Spiel in dieser Saison und ist nun Punkte gleich mit Verfolger Oberwart.

Die Mannschaften neutralisierten sich in der ersten Halbzeit

Über 200 Zuschauer waren in das Sonnenseestadion gepilgert und sahen eine spannende Partie, der es an Dramatik nicht fehlte. In den ersten 15 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften, lauerten auf einen Fehler des Gegners. Der erste nennenswerte Angriff der Hausherren bracht die 1:0 Führung, als sich Filip Filipovic auf der linken Seite durchsetzen konnte, einen Zuckerpass in die Mitte zu Necdet Yörük, der nahm das Leder dankend an und seine Granate schlug aus ca. 20 Meter Entfernung unhaltbar im Kasten der Gäste ein. Im weiteren Verlauf hatten die Hausherren durch Marcel Etzelstorfer noch eine Torchance, der einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht verwerten konnte. Von den Gästen sah man keine nennenswerten Tormöglichkeiten, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Die Auswärtigen drängten auf den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit überließen die Heimischen Parndorf das Spielgeschehen auf dem Platz und lauerten darauf, mit Konterfußball die Führung auszubauen. Die Gäste bemühten sich, den Ausgleichstreffer zu erzielen, kamen aber durch die kompakte Defensivabteilung der Furtner-Elf nicht durch, sodass das Match schlussendlich mit einem verdienten 1:0 Sieg der Hausherren endete.

Stimmen zum Spiel:

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Parndorf hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir waren außerordentlich gut organisiert und haben dem Gegner nichts zugelassen, die haben in der ersten Halbzeit kaum eine nennenswerte Torchance gehabt. Ein zweites Tor hätte uns gutgetan, so war es aber bis zum Schluss eine spannende Partie.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919:

„Die ersten 15 Minuten waren für uns o.k., danach dachten wir, dass wir das Spiel mit Routine gewinnen können. Dem war aber nicht so, es fehlte an der Lauffreudigkeit und am Pass-Tempo, da haben wir zu wenig investiert. In der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, hatten ein Chancenplus, aber es fehlte der letzte Pass und die Zielgenauigkeit der Abschlüsse.“

