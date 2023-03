Ritzing erkämpft glückliches 2:2 Remis in Leithaprodersdorf

Details Samstag, 11. März 2023 09:08

Am Freitagabend traf in der 17. Runde der Burgenlandliga der SV Leithaprodersdorf auf den SC Ritzing. Eine der positiven Überraschungen des Herbstdurchgangs ist zweifelsohne der SV Leithaprodersdorf. Die Benes-Elf hat jetzt schon mehr Punkte erspielt als in der gesamten letzten Saison. Die Hausherren hatten mit dem Auswärtssieg in Bad Sauerbrunn bewiesen, dass sie schon gut in Form sind. Der SC Ritzing hat gegen den Leader Parndorf gewonnen, die Zuschauer konnten eine spannende Partie erwarten, in der schlussendlich mit dem 2:2 Remis die Punkte geteilt wurden.

Leithaprodersdorf war die überlegene Mannschaft

Über 200 Zuschauer waren in die LeithArena gepilgert und sahen eine abwechslungsreiche Partie, in der der Hausherren über weite Strecken überlegen waren. Bereits in der 9. Minute klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Auswärtigen. Leotrim Saliji spielt einen Pass von der linken Seite in den Strafraum zu Levi Markhardt und der hat keine Mühe, das Leder im Tor der Gäste zur 1:0 Führung unterzubringen. Aber die Gäste ließen nicht lange auf eine Antwort warten, Filip Filipovic setzte sich gekonnt auf der linken Seite durch, sein Stanglpass erreichte Lukas-Stefan Weber und der netzte zum 1:1 Ausgleich ein. In der weiteren Folge gab es noch einige gute Tormöglichkeiten für die Einheimischen, aber Levi Markhardt und Noel Kustor schafften es nicht, das Spielgerät im Gehäuse der Gäste unterzubringen. Somit wurden die Seiten mit dem 1:1 Remis gewechselt.

Es gab Torchancen in Hülle und Fülle für die Hausherren

Nach dem Wiederanpfiff stürmten die Hausherren das Tor der Gäste und kamen in der 70. Minute zur erneuten Führung, als Dániel Sváb einen Freistoß kurz zu Leotrim Saliji abspielte und der hämmerte das Leder ins lange Kreuzeck zum 2:1 für die Hausherren. Weitere hochkarätige Torchancen ließen die Hausherren liegen, so war es dann auch nicht verwunderlich, dass der eingewechselte Martin Gander in der 83. Minute nach einem Zuspiel von Filip Filipovic den viel umjubelten Ausgleich für Ritzing erzielte.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir haben im Spiel ein klares Übergewicht gehabt, wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, konnten aber die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Der Tormann der Ritzinger hat ihnen den Punkt gerettet. Dem Spielverlauf entsprechend hätten wir mit zwei Tore Unterschied gewinnen müssen.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Zu Beginn der Partie waren die Leithaprodersdorfer stärker als wir, nach ca. 15 Minuten haben wir uns dann gefangen und auch den Ausgleichstreffer erzielt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie uns schwer unter Druck gesetzt, da hat unser Goalie Ivan Kardum einige Bälle ausgezeichnet gehalten. Erst zum Ende der Begegnung haben wir uns wieder gefangen und den verdienten Ausgleichstreffer erzielt.“

