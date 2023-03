Beeindruckend: ASK Klingenbach zerlegt Schattendorf im Derby mit 5:0

Details Sonntag, 12. März 2023 11:06

Der SV Schattendorf empfing am Samstagnachmittag den ASK Klingenbach zum Meisterschaftsspiel in der 17. Runde der Burgenlandliga. Beide Mannschaften hatten ihr Auftaktspiel zur Rückrunde verloren und wollten heute punkten, vorwiegend die Hausherren benötigen einen Sieg, um sich ein wenig vom Tabellenkeller abzusetzen. Die Gäste zeigten eine Reaktion auf die 1:3 Heimniederlage am letzten Wochenende gegen Pinkafeld und ließen den Heimischen, auch ohne Goalgetter Alexander Hofleitner (5. Gelbe Karte) keine Chance, an einen Punktegewinn zu kommen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In diesem Derby vor 350 Zuschauern begannen beide Mannschaften mit einem offensiven Fußball, mit der Absicht, so früh wie möglich in Führung zu gehen. Es gab Torchancen für hüben wie drüben, den ersten erfolgreichen Abschluss konnten die Gäste verzeichnen, als Maximilian Mad den Ball eroberte, ein Pass in die Tiefe zu Erich Petrilak spielte, der aber an Goalie Alexander Bernhardt scheiterte, den Abpraller konnte aber der Passgeber zur 1:0 Führung in der 42. Minute verwerten. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach machte den Deckel zu

Nach dem Seitenwechsel in der 52. Minute legte sich Philipp Grafl das Leder für einen Freistoß aus circa 25 Meter zurecht, zirkelte den Ball gekonnt über die Mauer und es stand 2:0 für die Auswärtigen. Im Anschluss daran hatten die Hausherren zwei gute Tormöglichkeiten, ein Stangenschuss von Patrik Holzmann und ein Kopfball von Gerhard Karner landete am Aluminium. Das 3:0 entsprang aus einer schönen Kombination, Marco Laubner spielte das Leder auf die rechte Seite zu Michael Wild und sein Pass in den Rückraum kam zu Phillip Grafl und der netzte zur 3:0 Führung ein. (62.) Über die beiden letzten Treffer der Begegnung konnten sich die jungen Einwechselspieler Thomas Babonich und Clemens Stiglitz freuen, welche in der 87. und 88. Minute zum 4:0 und zum 5:0 Endstand den Weg ins Gehäuse der Heimischen fanden.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhard, Obmann SV Schattendorf:

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, als alle schon mit dem 0:0 Pausenstand gerechnet hatte, fiel das 0:1 in der 42. Minute, ein äußerst unglücklicher Zeitpunkt für uns. Für die zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, bekamen aber dann die Tore zum 0:2 und 0:3 und damit war die Partie für uns gelaufen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Der heutige Sieg war eine gewisse Befreiung nach der Heimniederlage gegen Pinkafeld. Das Resultat war eine Spur zu hoch, aber uns ist heute in der Schlussphase alles gelungen und das passiert nicht alle Tage, dass zwei Einwechselspieler kurz nach ihrem Einsatz zwei Tore erzielen. Verdient gewonnen haben wir auf alle Fälle, auch wenn Schattendorf zwischendurch gute Tormöglichkeiten hatte.“

