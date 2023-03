Oberwart dreht 0:2 Rückstand in Kohfidisch

Details Sonntag, 12. März 2023 11:06

Der ASK Kohfidisch empfing am Samstagnachmittag den Tabellenzweiten SV Klöcher Bau Oberwart zum Meisterschaftsspiel der 17. Runde in der Burgenlandliga. Die Gäste sind zurzeit das Nonplusultra der Liga und sie benötigen einen Sieg, um weiter am Tabellenführer Parndorf dranzubleiben. Nach dem 0:2 Rückstand bis kurz vor dem Pausenpfiff sah es für den Titelaspiranten nicht gut aus, aber mit einem unbedingten Siegeswillen schafften es die Gäste, das Spiel noch zu drehen und als Gewinner vom Platz zu gehen.

Beeindruckende Zuschauerkulisse

Kohfidisch erlebte heute ein wahres Fußballfest, 600 Zuschauer waren in das Stadion gepilgert, die Hälfte davon kamen aus Oberwart und sahen eine spannendes, actionreiches Fußballmatch. Die Hausherren begannen mit viel Offensivdrang das Spiel und ließen die Auswärtigen nicht zu ihrer Entfaltung kommen. In der 18. Minute eine Flanke von der linken Seite von Tim Schreiber erreicht Kevin Hasler und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen zum 1:0 Zwischenstand unterzubringen. Ein weiterer Angriff der Hausherren wurde in der 38. Minute abrupt gestoppt, als der Oberwarter Goalie den Kohfidischer Tim Schreiber zu Fall brachte, den dafür gegebenen Penalty verwandelte Julian Binder souverän zur 2:0 Führung. Aber die Gäste schlugen kurz vor dem Pausenpfiff zu und kamen durch Bernd Kager in der 44. Minute zum Anschlusstreffer, der nach einem Gestocher im Strafraum den Ball über die Torlinie bugsierte und es stand nur noch 1:2 aus Sicht der Gäste. Mit dieser knappen Führung der Heimischen wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart legte zu

Kaum hatten die Spieler ihre Position auf dem Spielfeld eingenommen, klingelte es abermals im Kasten der Heimischen. Eine gefühlvolle Flanke von Andreas Radics erreicht Goalgetter Thomas Herrklotz und der hat keine Mühe, mit dem Kopf den 2:2 Ausgleich zu erzielen. Nun waren die Gäste die überlegene Mannschaft und kamen nach einer schönen Aktion, Simon Radostits bediente Andreas Radics und es stand 3:2 für die Gäste. Den Schlusspunkt setzte Dominik Doleschal, der in der Nachspielzeit den 4:2 Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann.Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir sind aggressiv in die Partie gegangen, haben das Spiel voll im Griff gehabt, sind auch mit 2:0 verdientermaßen in Führung gegangen und haben leider kurz vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer hinnehmen müssen. Es ist natürlich für uns ärgerlich, die Oberwarter haben aus dem Nichts den 2:2 Ausgleich erzielt.“

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Diese Situation haben wir in dieser Saison noch nicht gehabt, dass wir einen 0:2 Rückstand nachlaufen mussten. Umso schöner war es, die Mentalität der Mannschaft zu sehen, wie sie aus dem Rückstand noch einen 4:2 Erfolg machte. Man weiß im Vorhinein, was einen in Kohfidisch erwartet und es kommt genauso. Wir hatten das Glück, den Anschlusstreffer und den Ausgleich zu einem günstigen Zeitpunkt zu erzielen, ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel für uns gelaufen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei