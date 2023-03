Fußballfest in Oberwart: Der SV setzt Erfolgslauf auch gegen SC / ESV Parndorf 1919 nahtlos fort.

Details Samstag, 18. März 2023 10:23

Ein mit Spannung erwartetes Aufeinandertreffen fand am Samstagnachmittag in der Burgenlandliga statt, als der SV Klöcher Bau Oberwart den Tabellennachbarn SC / ESV Parndorf 1919 zum Showdown im Informstadion empfing. Für beide Mannschaften ging es um den Meistertitel, welcher zwar zeitlich noch in weiter Ferne ist, aber bei einem Sieg haben die Hausherren eine sechs Punkt-Vorsprung. Die zwei Auftaktniederlagen gegen Ritzing und vor allem gegen Markt Allhau sorgten für die Entlassung des langjährigen Trainers Paul Hafner. Seinen Platz nahm der bisherige Sportkoordinator Simon Knöbl ein, der schon von 2009 bis 2011 einmal Trainer in Parndorf war, damals in der Regionalliga Ost.

Oberwart erspielte ich eine Überlegenheit

Es war alles angerichtet für ein Fußball-Fest in Oberwart, herrliches Fußball Wetter, 1300 Zuschauer drängten sich ins Informstadion und eine ausgezeichnete Stimmung auf den Rängen ließ einiges erwarten. Gleich von Beginn an erspielten sich die Hausherren eine leichte Überlegenheit, kamen aber nur zu sogenannten Halbchancen. Aber in der 40. Minute war es dann so weit, ein wunderschön vorgetragener Angriff der Hausherren in der 40. Minute, das Leder kam zu Balazs Horvath und der schließt den Angriff mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zur 1:0 Führung ab. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Andreas Radic noch das 2:0 vor den Füßen, aber er schob das Spielgerät am Tor vorbei. Die Auswärtigen hatten auch ihre Tormöglichkeiten, einmal gab es Elfmeteralarm, aber die Pfeife von Schiedsrichter Davor Divkovic blieb stumm. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Simon Radostits macht den Sack zu

Voller Elan kamen die Hausherren aus der Kabine und setzten die Parndorfer sofort unter Druck, was sich dann auch am Ergebnis bemerkbar machte. Ab der 55. Minute folgte die Drei-Minuten-Show von Simon Radostits, zum 2:0 wurde er vorzüglich von Andreas Radic bedient und das 3:0 war ein sehenswerter Knaller, aus ca. 20 Meter schlug das Geschoss in den Kasten der Gäste ein. In der 85. Minute gab es einen sehenswerten Seitfallzieher von Thomas Herrklotz, der aber ans Aluminium krachte. Die Gäste kamen in der 87. Minute zum Ehrentreffer, als sie einen Angriff von der linken Seite starteten, der Ball wurde in die Box gespielt und da stand Jakub Sulc goldrichtig und netzte zum 1:3 ein. Mit diesem Ergebnis endete ein Fußball-Fest, an das sich die Fans der Hausherren noch lange erinnern werden.

Stimmen zum Spiel:

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Es war ein gelungener Fußball Abend, mit vielen Zuschauern und einer Euphorie auf den Rängen, welche man selten erlebt. Die Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt, von der ersten bis zur letzten Minute, auf die sie sehr stolz sein kann. Trotz des Sieges interessiert uns die Tabelle erst nach dem 30. Spieltag, wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen immer eine adäquate Leistung bringen.“

Simon Knöbl, Trainer SC / ESV Parndorf 1919:

„Es war ein nervöser Beginn von meiner Mannschaft, haben uns dann ein wenig rein gekämpft in die Partie und in diese Phase wäre es für uns gut gewesen, mit einem 0:0 in die Halbzeit zu gehen. Was uns leider nicht gelungen ist. Uns fehlte die Leichtigkeit vom Herbst, der Gegner hat das Momentum, sie spielen einen guten Fußball, den wir im Herbst gezeigt hatten.“

