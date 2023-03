Bad Sauerbrunn ringt Schattendorf mit 2:0 nieder

Details Samstag, 18. März 2023 10:16

Am Freitagabend traf in der 18. Runde der Burgenlandliga im Wetterkreuzstadion der SC Bad Sauerbrunn auf den SV Schattendorf. Die Kremser-Truppe überraschte am vergangenen Wochenende mit einem Sieg in Pinkalfeld. Schattendorf hatten eine 0:5 Schlappe auf eigenem Rasen gegen Klingenbach zu verdauen. Die Hausherren erzielten ihren zweiten Sieg in der Rückrunde und kamen dem Tabellen-Mittelfeld etwas näher. Die Gäste entließen in der Wochenmitte ihren Trainer Alfred Wagentristl, um der Mannschaft neue Impulse zu vermitteln. An diesem Freitag waren Co-Trainer Dominik Gruber und Obmann Alexander Bernhardt für die Mannschaft verantwortlich, in der nächste Woche soll ein neuer Trainer präsentiert werden.

Offensivfußball beider Mannschaften

Das Spiel begann sofort mit einem Offensivfußball beider Mannschaften. Die erste hochkarätige Torchance hatten die Gäste in der 5. Minute, als der Bad Sauerbrunner Kapitän Thomas Ofner das Leder noch vor der Torlinie wegschlagen konnte. Fünf Minuten später hatte der Goalgetter der Heimischen, Michal Kozak, eine große Tormöglichkeit, er konnte aber das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen, sondern er traf nur die Außenstange. Kurz vor dem Pausenpfiff ein Chip-Ball von Lukas Kornholz zu Antonio Grgic und der machte einen weiteren Chip-Ball über Goalie Alexander Bernhardt zur 1:0 Führung für die Hausherren. Ein guter Zeitpunkt des Treffers für die Heimischen. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren wurden stärker

In der zweiten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber eine leichte Überlegenheit, welche mit Dauer des Spieles immer größer wurde. In der 69. Minute produzierten die Auswärtigen eine Kerze im eigenen Strafraum, Christoph Krenn sprang am höchste und sein Kopfball landete in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 2:0 Führung. Im weiteren Verlauf gab es keine nennenswerten Torchancen mehr, sodass Schiedsrichter Markus Kouba das Spiel mit dem 2:0 Sieg der Kremser-Elf beendete.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das Spiel war für uns heute nicht so einfach, Schattendorf hat sich sehr gut verkauft, war gut aufgestellt und hat uns das Leben schwer gemacht. Die Führung knapp vor dem Seitenwechsel war natürlich eine super Sache für die Moral meiner Mannschaft.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt, hätten auch in Führung gehen können. Der Führungstreffer der Hausherren fiel in einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt für meine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war die Partie dann offener, Bad Sauerbrunn hat aus einer abseitsverdächtigen Situation das 0:2 gemacht, dann war das Match gelaufen.“

