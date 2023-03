UFC Markt Allhau und SV Leithaprodersdorf teilen die Punkte

Details Sonntag, 19. März 2023 10:03

Der UFC Markt Allhau, der Senkrechtstarter der Rückrunde empfing den Tabellendritten SV Leithaprodersdorf zum Meisterschaftsspiel in der 18. Runde der Burgenlandliga. Mit dem sensationellen Sieg beim Tabellenführer Parndorf hat die Hotwagner-Truppe ein Ausrufezeichen gesetzt und sie wollten einen weiteren vollen Erfolg gegen den SV nachschieben. In einer hart umkämpften Partie trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 Remis, obwohl den Torchancen nach hätte der SV als Sieger vom Platz gehen müssen.

Leithaprodersdorf begann stürmisch

Die mit Spannung erwartete Partie begann für die Hausherren nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte, die Benes-Elf rannte in der ersten Halbzeit munter auf den Kasten der Einheimischen zu und verschleuderte reihenweise hochkarätige Torchancen oder Tore wurden nicht gegeben. In der 7. Minute nach Abspiel von Tobis Beran zu Noel Kustor netzte dieser ein, aber die Linienrichterin sah ein Foul an Goalie Florian Tripaum und der Treffer wurde annulliert. Weitere Torchancen folgten, Levi Markhardt versemmelt frei stehend im Fünf-Meter-Raum. In der 9. Minute gab es einen Penalty für die Auswärtigen, Florian Tripaum im Kasten der Einheimischen ahnte die Ecke und parierte den Schuss von Marcel Wölfer. In den ersten dreißig Minuten mussten die Hausherren zwei verletzungsbedingte Auswechselungen vornehmen: Maximilian Pfeiffer kommt für Julian Psihoda, Moritz Eder für Michael Tripaum. Und wieder kommt die alte Fußballweisheit zutage, wer keine Tore schießt, bekommt sie, und so geschehen in der 45. Minute, als Johannes Erb an der Strafraumgrenze frei zum Schuss kam und es hieß 1:0 für die Heimischen. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Später Ausgleichstreffer für die Gäste

In er zweiten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten, für die Hausherren durch Branimir Ramljak und Johannes Erb, den Gästen wurde ein Treffer wegen angeblichen Abseits nicht gegeben. In der Nachspielzeit dann die Erlösung für die Auswärtigen, als Andreas Dostal einen Zweikampf gewinnt, er passte weiter zu Leotrim Saliji und Noel Kustor als Endabnehmer lochte gekonnt ein.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Es waren für uns zwei verlorene Punkte hinsichtlich des späten Ausgleichstreffers der Gäste, aber dem Spielverlauf nach war es ein gerechtes Unentschieden. Den Punkt haben wir teuer bezahlen müssen, zwei Spieler mussten in der ersten Halbzeit wegen Verletzungen ausgetauscht werden und die fallen wahrscheinlich für eine längere Zeit aus.“

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Für uns war es ein Spiel der vergebenen Torchancen, nach 30 Minuten hätten wir mit 3:0 führen müssen. In der zweiten Halbzeit wurde uns wieder ein Treffer aberkannt, mit dem Treffer in der Nachspielzeit haben wir zumindest einen Punkt gerettet.“

