Rudersdorf vergeigte eine 2:0 Führung gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 19. März 2023 10:00

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Samstagnachmittag den ASK Kohfidisch zum dritten Spiel der Rückrunde in der Burgenlandliga. Die Hausherren konnten durch einen Sieg im letzten Spiel die rote Laterne abgeben, die Gäste warten im Frühjahr noch auf einen Sieg. Die Hausherren sahen nach der ersten Halbzeit mit der 2:0 Führung wie die sicheren Sieger aus, mussten aber dann im zweiten Spielabschnitt zwei Gegentore hinnehmen, sodass man sich schlussendlich mit einem 2:2 die Punkte teilte.

Leichte Vorteile für die Hausherren

Mit ordentlich Tempo begannen die Hausherren, von Beginn an nahmen sie das Heft in die Hand. Nach 20 Minuten hatten die Gäste durch Tim Schreiber und Bence Vajda die ersten Torchancen, diese brachte aber keinen zählbaren Erfolg. In der 24. Minute, eine Spielverlagerung auf die linke Seite, Ivan Kovacec mit Doppelpass zu Ibrahim Sahin, der überspielt an der Strafraumgrenze einen Kohfidischer Spieler und hämmerte das Leder unhaltbar ins Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen. Knapp vor dem Pausenpfiff gab es einen Penalty für die Hausherren, der gefoulte Ibrahim Sahin trat selbst an, der Goalie der Gäste lenkte das Leder an die Stange, der Sc hütze hatte aber das Glück, dass das Spielgerät wieder vor seinen Füßen landete und im zweiten Versuch konnte er Vollzug melden. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Kohfidisch legte einen Zahn zu

Nach der Halbzeitpause legten die Gäste einen Zahn zu und übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld. Nachdem Tim Schreiber eine hochkarätige Torchance vergeben hatte, gab es in der 62. Minute einen Elfmeter für die Gäste, den Julian Binder souverän zum 1:2 Anschlusstreffer verwandelte. Die Kohfidischer blieben weiter am Drücker, die Horvath-Elf suchte in Konterfußball seine Tormöglichkeiten. In der 75. Minute rauschte Kevin Hassler auf der rechten Seite in Richtung Tor und sein scharfer Schuss aus spitzem Winkel fand den Weg in den Kasten der Heimischen, bei dieser Aktion sah der Goalie der Rudersdorfer nicht besonders gut aus. Bis zum Schlusspfiff gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, sodass das Spiel mit einer Punkteteilung endete.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Das war heute nicht das Spiel von Schiedsrichter Bernhard Luef, mit seiner schlechten Leistung benachteiligte er uns über die gesamte Spielzeit hinweg, somit haben wir im Abstiegskampf wertvolle Punkte verloren. In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft ausgezeichnet gespielt, in der Zweiten haben wir mit Konterfußball versucht, einen weiteren Treffer zu erzielen.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir hatten über die gesamte Spielzeit ein leichtes Plus, das Endergebnis war für uns enttäuschend, wir hätten mehr daraus machen müssen. Letztlich müssen wir aber froh sein, dass wir nach dem 0:2 Pausenstand noch einen Punkt mitgenommen haben.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei