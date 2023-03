Andau entführt drei Punkte aus Sankt Margarethen

Details Sonntag, 19. März 2023 10:30

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stand der SV Sankt Margarethen, der am Samstagnachmittag den FC Andau zum Nord-Derby in der Burgenlandliga im Greabochstadion empfing. Der Papierform nach war es eine klare Angelegenheit für die Hausherren. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt: in einem niveauarmen Derby konnten die Gäste mit einem Glückstreffer in der 15. Minute die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Torraumszenen waren Mangelware

An die 400 Zuschauer sind in das Greabochstadion gepilgert, um das Nordderby zu sehen. Aber was sie zu sehen bekamen, war ein niveauarmes Match, keine gelungenen Kombinationen, kaum Torraumszenen. Das einzig Positive war das Wetter, so konnten sich die Anhänger beider Teams wenigstens sonnen. Der einzige Höhepunkt in dieser Begegnung war das Tor für die Gäste, als Lukas Cambal in der 15. Minute eine Flanke mit dem Kopf zur 1:0 Führung einnetzte. Einen Aufreger gab es in der ersten Halbzeit, als ein Treffer der Hausherren wegen eines angeblichen Abseits nicht gegeben wurde. Anschließend plätscherte das Spiel so vor sich, kaum gelungene Kombinationen, die Begegnung war zeitweise ziemlich langweilig. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Keine Besserung in Sicht

Wer von den Zuschauern gehofft hatte, dass sich das Spiel im zweiten Abschnitt bessern würde, sah sich getäuscht. Die zweite Spielhälfte startete zäh, beide Mannschaften mühten sich, gefährliche Abschlüsse ließen aber auf sich warten. Was es zu berichten gibt: Beide Mannschaften hatten sogenannte Halbchancen, mit nicht zu Ende gespielten Kombinationen oder mit Weitschüsse, die das Tor aber verfehlten. Nach 90 Minuten beendete Schiedsrichter Thomas Paukowitsch dieses Derby.

Stimme zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war insgesamt eine an Torraumszenen arme Partie, es gab für beide Mannschaften kaum Torchancen, nach dem Führungstreffer haben die Andauer mit Mann und Maus verteidigt, die haben das clever gemacht und uns zu keinen nennenswerten Torchancen kommen lassen. Alles in allem war es ein enttäuschendes Derby.“

