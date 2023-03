Parndorfer Erlösung! Lukas Umprecht mit Hattrick gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 26. März 2023 11:42

Keinerlei Panik ließ man im Lager des SC / ESV Parndorf 1919 nach dem desaströsen Rückrundenstart in der Burgenlandliga aufkommen – man rehabilitierte sich rasch, zog die richtigen Schlüsse und kehrte am Samstag gegen den USVS Hausbauführer Rudersdorf wieder auf die Siegerstraße zurück. In einer ziemlich einseitigen Partie zeigten die Hausherren eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließen keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger das Feld verlassen wird.

Frühes Tor der Hausherren

Die Hausherren begannen sofort mit einem ansehnliche Offensivfußball, der auch in der 8. Minute belohnt wurde, als Mario Wendelin einen Zweikampf gewinnt, weiter zu Lukas Umprecht spielt und der schließt diese Aktion mit der 1:0 Führung ab. Im Anschluss daran fielen die Heimischen wieder in ihr altes Schema zurück, fabrizierten Fehlpässe kamen zu keinen zwingenden Torchancen. In der 45. Minute sorgte ein Elfmetertor von Lukas Umprecht für die 2:0 Führung der Einheimischen. Mit dieser Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf machte den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die eindeutig überlegene Mannschaft und sie kamen auch zu zahlreichen Torchancen, welche aber nicht verwertet werden konnten. Es dauerte bis zur 81. Minute, ehe der zuvor eingewechselte Jakub Sulc nach einem Corner per Kopf auf 3:0 erhöhte. Das 4:0 resultierte aus einem Penalty, als Keisuke Iida beim Vorstoß im Strafraum umgesäbelt wurde, den Strafstoß verwandelte Lukas Umprecht mit seinem Hattrick. Für Parndorf war Rudersdorf der ideale Gegner, um wieder in die Spur zu kommen.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl. Sportkoordinator SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir haben gut begonnen, sind auch bald verdient mit 1:0 in Führung gegangen, danach haben wir irgendwie den Faden verloren haben nicht so gespielt, wie wir es eigentlich könnten. Nach dem Fehlstart, den wir hingelegt haben, ist das einfach menschlich und ist zu verkraften, zumal wir mit 4:0 gewonnen haben.“

Alfed Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir haben heute die Gegentreffer zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erhalten, das frühe Tor in der 8 Minute und dann mit dem Pausenpfiff das 0: 2. Für uns war heute nichts möglich, bis auf ein paar Halbchancen gab es keine Tormöglichkeiten für uns. Außerdem mussten wir ersatzgeschwächt antreten.“

