Der SC Ritzing nimmt auch in der Fremde Fahrt auf: 5:2 Erfolg in Schattendorf

Details Sonntag, 26. März 2023 12:13

Der SV Schattendorf empfing am Samstagnachmittag den SC Ritzing zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren haben bislang sieben Pleiten in Serie verpasst bekommen und nun wartete die starke Furtner-Elf vor den Toren des Grenz-Stadions, um ihre Erfolgsserie zu prolongieren. Die Gäste spielten bis zur 54. Minute einen hervorragenden Angriffsfußball, ehe sich dann bei den Spielern eine gewisse Überheblichkeit eingeschlichen hatte und die Hausherren noch zu zwei Treffer kamen. Schlussendlich endete die Partie mit einem 5:2 Erfolg der Auswärtigen.

Blitztore für Ritzing

Das Spiel begann gleich mit einem Doppelpack der Gäste, in der 3. Minute kam ein hoher Ball zu Dukagjin Karanezi geflogen und der drosch das Leder volley ins kurze Eck zur 1:0 Führung. Kaum war der Torjubel verstummt, klingelte es das nächste Mal im Tor der Hausherren, nach einer schönen Kombination kam Filip Filipovic an das Leder und ließ sich nicht die Chance entgehen, auf 2:0 zu erhöhen. Diese frühe Führung der Gäste war natürlich ein Nackenschlag für die Heimischen, die konnten in der Folge keine gelungenen Spielzüge produzieren. In der 39. Minute der nächste Treffer der Gäste, als Vait Ismaili einen Stanglpass zurück in den Rückraum schob und Lukas-Stefan Weber war zur Stelle und es hieß 3:0. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der klaren Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren kamen besser ins Spiel

In der Pause hatten sich die heimischen Spieler vorgenommen, den Gästen Kontra zu bieten, aber dieses Vorhaben wurde in der 54. Minute unterbrochen, als Lazar Cvetkovic das Spielgerät knallhart im Kasten der Hausherren zum 4.0 versenkte. Dieses Tor hat den Gästen aber nicht gutgetan, denn fortan spielten die Hausherren auf und zeigten einen ansehnlichen Fußball, der auch belohnt wurde. In der 68. Minute das erste Tor der Hausherren, als Patrick Derdak einen Stanglpass von Mátyás Krizsonits über die Torlinie drückte, das Tor zum 2:4 resultierte aus einem aus Freistoß, den Mario Seckel aus 20 Meter Entfernung gekonnt über die Mauer schlenzte. Wenn die anschließende Torchance der Hausherren zum 3:4 geführt hätte, wäre es für die Gäste noch einmal heiß geworden, aber Tomoya Kitazawa fixierte in der Nachspielzeit den 5:2 Endstand für die Gäste.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir unsere schlechteste Leistung in der Burgenlandliga gezeigt, mit der man im Abstiegskampf nicht bestehen kann. Meine Spieler haben nach dem 0:4 Moral bewiesen und zwei Tore erzielt. Wenn wir in den nächsten Spielen so auftreten, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben, dann habe ich große Hoffnung, dass wir im Abstiegskampf bestehen werden.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Heute haben wir in der zweiten Halbzeit ein Topfen zusammengespielt. Wir haben in den ersten Minuten, gleich wie gegen Pinkafeld, mit 2:0 geführt, nach dem 4.0 in der zweiten Halbzeit wurden meine Spieler überheblich, wenn wir in den nächsten Partien so auftreten, dann werden wir nicht mehr viele Spiele gewinnen.“

