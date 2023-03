Kohfidisch mit erstem Sieg in der Rückrunde gegen Deutschkreutz

Details Sonntag, 26. März 2023 12:36

In der Burgenlandliga kam es heute zu einem Kräftemessen zweier Mannschaften, die zuletzt Wunden lecken mussten nach ernüchternden Matches in der jüngeren Vergangenheit. Die beiden nicht so erfolgreichen Mannschaften der Rückrunde, der ASK Kohfidisch und FC Deutschkreutz trafen in der 19. Runde der Burgenlandliga aufeinander. Die Hausherren benötigen nach sechs Matches ohne vollen Erfolg wieder einen Sieg, die Gäste wollten sich mit neuem Trainerteam beweisen. In einer spannenden Begegnung gingen die Hausherren dank des späten Treffers als Sieger vom Platz.

Frühes Tor der Hausherren

Die Begegnung begann optimal für die Hausherren, in der fünften Minute verwandelte Julian Binder einen Elfmeter souverän zur 1:0 Führung für die Hausherren, vorausgegangen war ein Handspiel eines Spielers der Gäste. Beide Mannschaften hatten in der Folge Torchancen, welche aber nicht zwingend waren. Somit wurde mit der knappen 1: 0 Führung der Hausherrn die Seiten gewechselt

Spätes Siegestor der Gastgeber

Kurz nach der Pause der Ausgleichtreffer für die Gäste, als ein hoher Ball zu Tobias Szaffich und Julian Salamon gespielt wurde, der erste Schuss wurde vom Goalie der Hausherren abgewehrt, beim zweiten Schuss grätschte ein Spieler der Kohfidischer dazwischen und im dritten Anlauf konnte Mate Szalka das Leder im Kasten der Einheimischen zum 1:1 unterbringen. Jetzt spielten beide Mannschaften sehr offensiv und wollten unbedingt einen Treffer erzielen, Tim Schreiber und Kevin Hassler vergaben hochkarätige Torchancen, ehe den Hausherren das späte Siegestor gelang, als in der 88 Minute ein gechippter Ball zu Bence Vajda kam und der drosch das Spielgerät kaltschnäuzig zum 2:1 Endstand in die Maschen der Gehäuses der Auswärtigen.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Es war eine Partie, in der beide Mannschaften auf Sieg gespielt hatten, den weder wir noch Deutschkreutz konnten in der Rückrunde ein Spiel gewinnen. Es war ein interessantes Spiel für die Zuschauer, es ging hin und her, mit einem glücklichen Ausgang für meine Mannschaft.“

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz

„Es war eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften ihre Tormöglichkeiten vorgefunden haben. In der Halbzeitpause haben wir dann unser System umgestellt und sind gleich nach der Pause zum Ausgleichstreffer gekommen. Der Schiedsrichter hat eine sehr gute Leistung gezeigt, wurde aber von einem Linienrichter in Stich gelassen, der bei manchen Angriffen von unseren Stürmern Abseits wachelte, obwohl es keines war.“

