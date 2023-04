Erster Punktgewinn unter Neo-Coach Michael Pittnauer – FC Deutschkreutz trotzt SC / ESV Parndorf 1919 einen Zähler ab

Details Samstag, 01. April 2023 10:02

Der FC Deutschkreutz sucht in der laufenden Frühjahrssaison der Burgenlandliga noch nach seiner Form. Die Mannen von Neo-Trainer Michael Pittnauer verloren trotz Engagement und Fleiß unglücklich in Kohfidisch, und mit den wiedererstarkten Gästen aus Parndorf bekam man einen schweren Gegner serviert. Die Hausherren zeigten sich von ihrer besten Seite und trotzten dem Tabellenzweiten nach einem aufopfernden Spiel ein 2:2 Remis ab. Für Parndorf dürfte nach dieser Punkteteilung der Zug Richtung Aufstieg abgefahren sein.

Die Hausherren begannen offensiv

Von Beginn an spielten die Hausherren einen ansehnlichen Offensivfußball und wurde in der 12. Minute dafür belohnt. Nach einem schönen Angriff wurde der Ball zuerst von der Abwehr der Gäste weggeschlagen, der Ball kam dann zu Danijel Trajilovic und sein platzierter Schuss aus circa 18 Meter sauste unhaltbar ins lange Eck des Gehäuses der Gäste zur 1:0 Führung. In der Folge verteidigten die Heimischen clever und ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen, die aber mit Standardsituationen gefährlich wurden. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Spätes Ausgleichstor der Gäste

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und hatten ihrerseits einige gute Aktionen vor dem Tor der Einheimischen. In der 59. Minute, ein Freistoß von der rechten Seite kommt in den Strafraum geflogen, Tobias Szaffich steht am kurzen Eck und schiebt den Ball ins Tor der Gäste zum 2:0. Nur sieben Minuten später die Antwort der Auswärtigen, als Jakub Sulc nach einem schön vorgetragenen Angriff zum Ball kam und das Spielgerät zum 1:2 in die Maschen des Gehäuses der Heimischen einlochte. Die Gastgeber hatten dann einige gute Torchancen, auf 3:1 zu erhöhen, diese wurde aber nicht genutzt. In der Nachspielzeit kamen die Auswärtigen durch Mario Wendelin zum glücklichen Ausgleichstreffer.

Stimmen zum Spiel

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Meine Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gebracht und unser Match-Plan ist voll aufgegangen. Es wurde alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, wir waren mutig, risikoreich und im letzten Drittel offensiv. Was wir uns vorwerfen müssen, dass wir manchmal nicht effizient genug vor dem Tor waren und das 3:1 nicht erzielt haben. Das einzig Negative war, dass wir nur einen Punkt geholt haben.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir sind früh in Rückstand geraten und haben es nicht geschafft, vor dem Pausenpfiff den Ausgleich zu erzielen, obwohl Chancen dafür vorhanden waren. Meine Mannschaft war bemüht, aber nicht gut genug, einen Sieg zu erringen. Der Gegner hat aufopfernd gekämpft und eine adäquate Leistung gezeigt, aber damit müssen wir immer rechnen, dass sich die Mannschaften gegen uns besonders anstrengen.“

