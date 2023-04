Eine bärenstarke Halbzeit reicht: SV Klöcher Bau Oberwart bastelt weiter an der Meisterschaft

Details Samstag, 01. April 2023 09:59

In der 20. Runde der Burgenlandliga empfing der SV Klöcher Bau Oberwart den SC Pinkafeld im heimischen Informstadion zum traditionellen Süd-Derby. Das Hinspiel gewann der Tabellenführer mit 2:1, dieser Sieg war gleichzeitig der Arbeitsbeginn von Trainer Patrick Tölly und der Start in eine sagenhaften Erfolgsserie. Nach einer klaren 3:0 Führung mussten die Hausherren zum Spielende hin noch um den 3:2 Sieg zittern.

Oberwart geht mit zwei Konter in Führung

Beide Teams tasteten sich in der ersten Viertelstunde ab, es gab einige Standardsituationen, aber von einem guten Kombinationsspiel war noch nicht viel zu sehen. In der 19. Minute der Führungstreffer der Hausherren, als nach einem Konter Andreas Radic an den Ball kam und zum 1:0 für die Gastgeber einlochte. In der 27. Minute ein erneuter Konter der Einheimischen, es war Simon Radostits, der einen Oberwarter Angriff, vorgetragen vom schnellen Lukas Zapfel, erfolgreich abschließt und es heißt 2:0. Mit dieser 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussphase

In der zweiten Spielhälfte drängten die Heimischen auf den 3. Treffer, der aber in den ersten 15 Minuten nicht gelingen wollte, obwohl Torchancen vorhanden waren. In Minute 61 Elfmeter für Oberwart. Schiri Markus Kouba zeigt auf den Punkt, nachdem Andi Diridl den durchbrechenden Simon Radostits mit der Hand berührt haben dürfte. Den Strafstoß verwandelte Goalgetter Thomas Herrklotz souverän zur 3:0 Führung. In der 68. Minute konnte Hannes Gamperl nach einem Gestocher im Strafraum der Hausherren das Leder zum 1:3 Anschlusstreffer über die Torlinie bugsieren. Nun wurden die Gäste immer stärker und kamen zu einigen gefährlichen Angriffen. Ein Tor der Heimischen wurde in der 74. Minute wegen Abseits nicht gegeben. In der 91. Minute gab es ein Getümmel vor dem Tor der Heimischen und David Korherr drückte das Leder zum 2:3 über die Torlinie. Jetzt begann das Bangen der Oberwarter Fans, was noch stärker wurde, als Lukas Wenninger den Ball im Fünf-Meter-Raum verfehlte, das hätte der 3:3 Ausgleich sein können.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir haben heute eine solide Leistung gezeigt, und sind mit relativ geringem Einsatz mit 2:0 in Führung gegangen. Pinkafeld hat uns zeitweise neutralisiert. Nach dem 3:1 hatten wir zwei Möglichkeiten, auf 4:1 zu erhöhen, das haben wir aber nicht gemacht und sind zum Schluss noch in Bedrängnis gekommen. Es war ein verdienter Sieg, allerdings mit viel Bauchweh, denn wir haben heute nicht unsere beste Leistung gezeigt.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„In der ersten Halbzeit sind die Oberwarter nach zwei Umschaltsituationen mit 2:0 in Führung gegangen, wir haben in der ersten Halbzeit keine zwingenden Torchancen vorgefunden. Die zweite Halbzeit geht ganz klar an uns, eine hochkarätige Torchance in der Nachspielzeit konnten wir nicht verwerten, meiner Meinung nach wäre ein Remis gerecht gewesen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei