Rudersdorf erkämpft sich drei Punkte gegen Leithaprodersdorf

In der 20. Runde der Burgenlandliga empfing der USVS Hausbauführer Rudersdorf den SV Leithaprodersdorf. Während sich die Hausherren mitten im Abstiegskampf befinden und dort um jeden Zähler kämpfen müssen, befand sich die Benes-Truppe vor der Partie in einer ruhigeren Tabellensituation auf dem vierten Rang der Tabelle. Die Mannen um Trainer Alfred Horvath wuchsen über sich hinaus und bezwangen die Favoriten in einem kampfbetonten Spiel mit 3:2

Die Hausherren waren dominierend

Von Beginn an zeigten die Hausherren einen erfrischenden Angriffsfußball und kamen durch Ibrahim Sahin und Ivan Kovacec zu hochkarätigen Torchancen, diese wurde aber kläglich vergeben. In der 17. Minute dann die 1:0 Führung für die Heimischen, als Ibrahim Sahin einen Strafstoß souverän verwandelte. Noel Kustor hatte in der 29. Minute die Chance, mit einem Elfmeter den Ausgleich zu erzielen, diese Möglichkeit nutzt er und lochte zum 1:1 ein. Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Eigentor der Gäste brachte den Sieg

In der zweiten Halbzeit beherrschten die Hausherren weiterhin das Spiel, kamen aber völlig unerwartet mit 1:2 in Rückstand, als Benjamin Petö in Minute 71 eine zielgenaue Flanke in den Strafraum der Hausherren schlug und in Noel Kustor einen dankbaren Abnehmer fand und es stand 2:1 für die Auswärtigen. In der 77. Minute kam die Antwort der Hausherren, eine hohe Flanke nach einer Standardsituation kam zu Fabian Wonisch, der nahm das Leder gekonnt mit, seine Hereingabe kam zu Denis Svaljek und der köpfte aus kurzer Entfernung zum 2:2 Ausgleich ein. Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl, dieses Mal flog es den Hausherren zu, als Lukas Heiss in der 88. Minute seinen eigenen Schlussmann mit einem Kopfball überwand und es hieß 3:2 für die Gastgeber. Alles in allem war es trotz des glücklichen Siegestreffers ein verdienter Sieg der Heimischen, welche mit einer perfekten mannschaftlichen Leistung überzeugt haben.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir haben heute in der ersten Halbzeit die beste Leistung gezeigt, seit ich Trainer in Rudersdorf bin und es wäre dermaßen unverdient gewesen, wenn wir nicht als Sieger von Platz gegangen wären. Trotz des Sieges konnten wir uns keine Luft im Tabellenkeller verschaffen, da auch Güssing und Schattendorf ihre Spiele gewonnen haben.“

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In Summe gesehen haben die Rudersdorfer heute verdient gewonnen, weil wir die schlechteste Leistung der Saison gezeigt haben. Zwei Drittel der Mannschaft hat nicht die gewohnte Leistung gezeigt, und die Hausherren spielen gegen den Abstieg und sind voll motiviert in dieses Spiel gegangen.“

