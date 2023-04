4:2 Auswärtssieg: Güssing überraschte Sankt Margarethen mit effizientem Konterfußball

Details Sonntag, 02. April 2023 09:32

Am Samstagnachmittag empfing der SV Sankt Margarethen den SV Güssing zum Spiel in der 20. Runde der Burgenlandliga. Die Gäste müssen um jeden Punkt kämpfen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Dass man im Greabochstadion gewinnen kann, zeigte der FC Andau. Und die Lederer-Truppe ließ sich ein zweites Mal überraschen und wurde vom SV mit 4:2 bezwungen. Die Güssinger konnten somit nach sechs sieglosen Begegnungen wieder einmal gewinnen.

Frühes Tor der Gäste

Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Heimischen, als Goalgetter Roman Rasser an das Leder kam und eiskalt in der 3. Minute zur 1:0 Führung einnetzte. In der 34. Minute konnte Lukas Heinicker per Elfmeter den 1:1 Ausgleich erzielen. Zuvor versemmelten Mario Wenzl und Lukas Heinicker einige gute Tormöglichkeiten. Bis zur Pause gab es keine weiteren bemerkenswerten Vorkommnisse, sodass die Seiten mit dem 1:1 Remis gewechselt wurden.

Blitztor der Heimischen

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff kam Mario Wenzl im Strafraum der Gäste an das Leder, und sein Volleyschuss landete im Kasten der Auswärtigen zur 2:1 Führung. Nun beherrschten die Hausherren die Begegnung, kamen aber zu keinen guten Tormöglichkeiten. In der 62. Minute dann der Ausgleich durch Manuel Skerlak, der mit einem strammen Schuss den Goalie der Heimischen bezwingen konnte. Nur drei Minuten später, ein Gestocher im Strafraum der Gastgeber, aus dem Maximilian Mayer als Sieger hervorging und zum 3:2 einlochte. Nach diesem Doppelschlag habe sich die Hausherren nicht mehr erholt, es gab kaum noch gelungene Spielzüge. Mit dem Schlusspfiff erhöhte der zuvor eingewechselte Tobias Hafner auf 4:2 und ließ die Fans vom SV Güssing unbeschreiblich jubeln.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Wir sind ganz früh in Rückstand geraten und haben dann durch einen Elfmeter den Ausgleich erzielt. Nach dem Doppelschlag zum 2:3 in der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft wie aufgelöst und hatte keine Gegenwehr mehr gezeigt. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gegen Güssing auf eigener Anlage gewonnen haben, es muss schon eine Weile her sein.“

Robert Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Wir sind früh in Führung gegangen, nach dem 1:2 gleich nach der Halbzeitpause habe ich nicht mehr mit einem Punkt gerechnete, aber wir haben die Hausherren anschließend taktisch gut ausgekontert und der Doppelschlag in der 62/65 Minute hat uns auf die Siegesstraße gebracht.“

