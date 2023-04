2:3!: ASK Horitschon stiehlt SC Ritzing nach guter Leistung drei Punkte

Details Sonntag, 02. April 2023 09:30

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stand der SC Ritzing, der am Samstagnachmittag den ASK Horitschon in der Burgenlandliga im Sonnenstadion empfing. Der Papierform nach war es eine klare Angelegenheit für die Hausherren, da die Gäste zuletzt arg ins Trudeln gekommen sind. Die Gästemannschaft zeigte Moral, als sie den 0:2 Rückstand in der zweiten Halbzeit noch drehten und mit 3:2 als Sieger vom Platz gingen. Interimscoach Dominik Schiefer hat der Mannschaft neues Leben und Motivation eingehaucht und sie zeigten eine gute kämpferische Leistung und bewiesen große Moral, als sie den 0:2 Rückstand in einen Sieg umwandelten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den ersten 15 Minuten überraschten die Gäste mit einem perfekten Kombinationsspiel und hatten eine optische Überlegenheit auf dem Spielfeld. Mit einem Penalty, dem war ein Foulspiel an Lukas-Stefan Weber vorhergegangen, den Lazar Cvetkovic souverän zur 1:0 Führung verwandelte. Nur drei Minuten später, Filip Filipovic, machte eine gekonnte Drehung und spielte das Leder in den Strafraum, wo Lukas-Stefan Weber goldrichtig stand und zum 2:0 einnetzte. Nun schien das Spiel so zu laufen, wie es nun die Fans vom SC Ritzing erwartet hatten. Aber mitnichten, die Gäste ließen sich durch den 0:2 Rückstand nicht beirren und setzten ihren guten Angriffsfußball fort. In der 38. Minute wurden sie für ihre Bemühungen belohnt, als Kapitän Paul Wesley mit einem wunderschönen Fallrückzieher das Leder in die Maschen des Gehäuses der Heimischen zum 1:2 Anschlusstreffer versenkte. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste machten den Sack zu

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste sofort das Kommando auf dem Platz und kamen in der 52. Minute durch Manuel Baumgartner zum 2:2 Ausgleichstreffer, dem vorhergegangen war ein schönes Zuspiel von Lukas Ostermann, der im Torschützen einen dankbaren Abnehmer fand. Anschließend hatten Bastian Lehner und Paul Wesley gute Tormöglichkeiten, welche aber nicht verwertet wurden. Auch die Hausherren hatten die Chance, wieder in Führung zu gehen, aber das Geschoss von Soma Sarosi prallte an die Stange. Der Führungstreffer und zugleich der Siegestreffer resultierte aus einem Zuspiel in der 67. Minute von Manuel Baumgartner zu Sebastian Trenkmann, der steuerte allein auf den Goalie der Ritzinger zu und netzte ein.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

"Horitschon war viel griffiger als wir, die haben einen guten Fußball gezeigt. Wir sind einfach nichts ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit habe ich gehofft, dass wir Umschaltmomenten bekommen, aber dem war nicht so."

Dominik Schiefer, Co-Trainer ASK Horitschon:

"In den ersten 15 Minuten waren wir die überlegene Mannschaft, haben aber dann einen blöden Elfmeter verursacht und sind ins Hintertreffen geraten. In der zweiten Halbzeit waren wir bissiger in den Zweikämpfen und haben verdient gewonnen."

