Trotz Überzahl spielt der ASK Kohfidisch nur Unentschieden gegen Andau

Details Montag, 03. April 2023 09:06

Der FC Andau befindet sich zurzeit in einer hervorragenden Verfassung, in der Rückrunde der Burgenlandliga gab es noch keine Niederlage und nun kam der ASK Kohfidisch zum Meisterschaftsspiel der 20. Runde in den Seewinkel. In einer ansehnlichen Partie, welche bis zum Schlusspfiff spannend war, trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten 1:1 Remis. Für die Hausherren ist der eine Punkt zu wenig in Anbetracht dessen, dass alle anderen Mannschaften aus dem Tabellenkeller gewonnen haben.

Rote Karte für den Andauer Torwart

Vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg eine Begegnung, die mit den ganz großen Höhepunkten im vordersten Drittel insbesondere in Durchgang eins enorm geizte. Das lag auch und vor allem an extrem schwierigen, fordernden äußeren Umständen: Sturmböen bliesen den Spielern beider Mannschaften gehörig ins Gesicht. In der 16. Minute machte der Goalie der Hausherren, Juraj Hajduch, einen Ausflug außerhalb des Strafraumes, spielte den Ball mit der Hand. Das SR-Team hat sich eingehend beraten und zeigt dem Andauer Torwart anschließend die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung. Den daraus entstandenen Freistoß zirkelte Nik Wukitsevits gekonnt über die Mauer und es hieß 1:0 für die Gäste. In der 34. Minute fast der Ausgleich. Nach einem guten Zuspiel von Patrik Sabo schießt Lukas Cambal mit einem Flachschuss knapp am Tor vorbei. Auch die Gäste kamen ein paar Mal gefährlich vor das Tor der Heimischen, eine zwingende Torchance war nicht dabei. In der 44. Minute machte es Lukas Cambal besser, als er eine Flanke von Elvedin Buljubasic gekonnt annahm, und das Leder aus kurzer Distanz in das Tor der Gäste zum 1:1 Ausgleich hämmerte. Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren hatten mehr Torchancen

In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren immer stärker und lukrierten gute Tormöglichkeiten, aber auch die Gäste zeigten ihre Gefährlichkeit, Julian Binder scheiterte am Andauer Ersatztorwart Michael Kendik, im Gegenzug hatte Lukas Cambal die Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen, vergab aber diese Riesenmöglichkeit. Somit endete die Partie mit einer gerechten Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Der Beginn der ersten Halbzeit ist für uns blöd gelaufen, mit einer Roten Karte, die meiner Meinung nach keine war. Wir haben trotz der numerischen Schwächung das Spiel offengehalten. Ab der 60. Minute hatten wir mehr Ballbesitz und einige hochkarätige Torchancen, aufgrund deren hätten wir sogar gewinnen können.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir haben nach dem Ausschluss des Andauer Torhüters eine optische Überlegenheit mit mehr Ballbesitz gehabt. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so gut ins Spiel gekommen, haben einfache Ballverluste fabriziert, dadurch haben wir den Gegner stark gemacht. Schlussendlich geht das Remis in Ordnung.“

