Der Erfolgszug rollt weiter! SC Bad Sauerbrunn ringt auch SV Sankt Margarethen nieder.

Details Freitag, 07. April 2023 08:51

Im einzigen Donnerstagspiel in der Burgenlandliga empfing der SC Bad Sauerbrunn den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel der 21. Runde. Die Hausherren befinden sich in einem Flow, vier Siege und kein Gegentreffer zeichnet die Kremser-Truppe aus. Der heutige Gegner aus Sankt Margarethen konnte bislang im Frühjahr noch keine konstanten Leistungen bringen.

Torlose erste Halbzeit

Vor einer tollen Kulisse, über 300 Zuseher waren in das Wetterkreuzstadion gepilgert, war es von Beginn an eine rassige, intensive, ja hochklassige Begegnung in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften fabrizierten einen genussvollen Offensivfußball, indem die Hausherren während der gesamten Spielzeit ein leichtes Übergewicht hatten. In der 8. Minute spielte Antonio Grgic das Leder auf die linke Seite zu Lukas Bukovinsky und seine scharfe Hereingabe konnte der Goalie der Gäste vor Michal Kozak abfangen. In der 24. Minute ließ Mario Cerny einen Kracher los, und Julian Alexander Leitgeb im Tor der Gäste fischte diesen sensationell aus dem Kreuzeck. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es einen Torjubel der Heimischen, aber Schiedsrichter Robert Grube gab den Treffer wegen eines vorhergegangenen Fouls nicht. Die Gäste hatten auch ihr Torannäherungsversuche, aber ohne zu zwingenden Torchancen zu kommen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Zwei Kozak-Tore brachten den Sieg

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit war es zweimal Phillip Reinisch, der mit Weitschüsse den Torhüter der Gäste beschäftigte. In der 66. Minute, ein gekonnte Ferschler an der Seitenlinie von Matthias Binder zu Sebastian Pojer, der zieht auf der linken Seite los und seine zielgenaue Flanke erreicht den Goalgetter Michal Kozak und der köpft das Leder zur 1:0 Führung wuchtig in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. In der 75. Minute fast ein Duplikat des vorangegangenen Treffers, dieses Mal ging es auf der rechten Seite los, Phillip Reinisch passt zu Mario Cerny und seine scharfe Flanke wurde wieder von Michal Kozak mit dem Kopf zum 2:0 verwertet. Eine gute Tormöglichkeit hatten die Gäste in der 85. Minute auf 1:2 zu verkürzen, aber der Freistoß wurde vom Torwart Lukas Stifter bravourös gemeistert. Mit diesem Sieg sind die Gastgeber das fünfte Mal in Serie ohne Gegentreffer erfolgreich und robben sich immer näher an das obere Mittelfeld der Tabelle heran.

Stimme zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das 2:0 geht in Ordnung, es war ein ausgeglichenes Match mit leichten Vorteilen für uns. Mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden und wir haben heute verdient gewonnen.“

