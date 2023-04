Klare Angelegenheit! SV Leithaprodersdorf zerlegt FC Deutschkreutz mit 5:2

Details Samstag, 08. April 2023 10:07

SV Leithaprodersdorf sucht in der laufenden Frühjahrssaison der Burgenlandliga noch nach seiner Form, in der Hinrunde konnte erst ein Dreier errungen werden. Nun kam mit dem FC Deutschkreutz eine Mannschaft in die LeithArena, welche im Frühjahr noch keinen vollen Erfolg verbuchen konnte. Die Hausherren ließen in der zweiten Halbzeit keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen wird und siegten verdient mit 5:2.

Hektische Anfangsphase

In den ersten Minuten der Begegnung gab es wenig gelungene Kombinationen, beide Mannschaften agierten hektisch und mit vielen Fehlpässen. Darum war es auch nicht verwunderlich, dass für das erste Tor in der 10. Minute ein Corner der Ausgangspunkt war. Dániel Sváb schlug die Flanke in den Strafraum der Gäste und am zweiten Pfosten stand Michael Wölfer goldrichtig und schob das Leder gekonnt über die Torlinie des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Nachdem die Gäste den Schock überwunden haben, kamen sie immer besser ins Spiel und in der 44. Minute war es Mate Szalka, der nach einem Zuspiel von Tobias Szaffich den 1:1 Ausgleich erzielen konnte. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Hausherren drehten auf

Kaum hatten die Spieler wieder den Rasen betreten, klingelte es das zweite Mal im Tor der Auswärtigen, wieder war es ein Corner, der in den Strafraum geflogen kam und Levi Markhardt war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 2:1 für die Heimischen.(48.) Nur sieben Minuten später, ein schön vorgetragener Angriff von der Seite, ein Superpass von Benjamin Petö auf Leotrim Saliji und der fackelte nicht lange herum und sein scharfer Flachschuss zappelte im Netz der Auswärtigen zum 3:1. Nachdem Noel Kustor eine hochkarätige Torchance vergeben hatte, machte es Benjamin Petö besser und erhöhte auf 4:1 für die Benes-Elf. In der 83. Minute verkürzte Tobias Szaffich auf 2:4, den Schlusspunkt setzte Levi Markhardt in der 88. Minute zum 5:2.

Stimmen zum Spiel:

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In der ersten Halbzeit war es eine rasante, hektische und zerfahrene Partie mit vielen Fouls, mit einem leichten Übergewicht meiner Mannschaft. Mit einer hervorragenden Leistung in der zweiten Halbzeit haben wir die Begegnung verdient gewonnen.“

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„In den ersten Minuten haben wir zu viel zugelassen, in denen wir einige Dinge nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, wir nicht griffig genug. In den letzten 25 Minuten der ersten Halbzeit sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben auch den verdienten Ausgleich geschossen. Das Spiel haben wir aber in den ersten zwanzig Minuten der zweiten Halbzeit verloren und über die Leistung des Schiedsrichterteams möchte ich den Mantel des Schweigens legen.“

