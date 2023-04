Parndorf nimmt langsam Fahrt auf! Heim-Erfolg gegen FC Andau

Details Samstag, 08. April 2023 10:10

Keine Gemeinsamkeiten vereinten sich am heutigen Abend beim Duell zwischen dem SC / ESV Parndorf 1919 und dem FC Andau im Zuge der 21. Runde der Burgenlandliga: Die Hausherren starteten katastrophal mit drei Pleiten am Stück in die Rückrunde, die Seewinkler sind im Frühjahr noch ungeschlagen. Umso spannender, ja ungewisser damit auch die Ausgangslage vor ebenjenem Aufeinandertreffen. Letztlich setzte sich der Gastgeber dank eines Doppelpacks mit 4:2 durch und konnten den zweiten Sieg der Rückrunde feiern.

Blitztor der Heimischen

Besser hätte die Partie für die Hausherren nicht beginnen können, der erste Eckball im Spiel und das Leder wurde von Peter Trimmel zur 1:0 Führung für die Einheimischen im Andauer-Kasten untergebracht hat. Nachdem sich die Gäste von dem Schock erholt hatten, spielten sie einen ansehnlichen Offensivfußball und kamen zu ihren Torchancen. In der 36. Minute kam der Goalgetter der Auswärtigen, Lukas Cambal, an den Ball und versenkte das Spielgerät zum 1:1 Remis in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Gäste gehen in Führung

In der zweiten Halbzeit blieb es eine offene Partie, in der 65. Minute ließ Peter Szabo einen Kracher in Richtung Parndorfer Tor los und das Spielgerät schlug in das Tor der Einheimischen zur 2:1 Führung für die Gäste ein. Wahrscheinlich haben die Andauer den Führungstreffer innerlich noch gefeiert, das schlugen die Hausherren mit einem Doppelpack eiskalt zu. In der 68. Minute war es Mario Wendelin, der den Ausgleich erzielte und nur eine Minute später war es Dominik Puster, der zur 3:2 Führung einnetzte. In der 80. Minute schickte Schiedsrichter Jan Uwe den Parndorfer Marius Charizopulos nach einem Brutalo-Foul mit der glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen. Mario Wendelin setzte mit seinem Tor in der 85. Minute den Schlusspunkt zum schmeichelhaften 4:2 Sieg.

Stimme zum Spiel

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Es war eine ziemlich ausgeglichene Partie, wir haben gut mitgespielt und sind verdientermaßen in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen. Beim Doppelpack der Parndorfer hat meine Mannschaft geschlafen, das hat den Bruch für uns in diesem Spiel gegeben. Diese zwei Gegentore in so kurzer Zeit waren für uns wie ein Stich ins Herz, normalerweise hätten wir zumindest einen Punkt verdient.“

