Erster Sieg für Neo-Coach Benjamin Posch – Pinkafeld schlägt Rudersdorf mit 3:0

Im ersten Spiel unter Neo-Trainer Benjamin Posch empfing der SC Pinkalfeld die Gäste aus Rudersdorf zum Meisterschaftsspiel der 21. Runde in der Burgenlandliga. Pinkafeld könnte mit einem Sieg zum Führungsquartett der Liga aufschließen, die Gäste benötigen dringend Punkte, um nicht für eine Weile im Tabellenkeller festzusitzen. Der glatte 3:0 Sieg der Hausherren täuscht, denn in der zweiten Halbzeit waren die Gäste Meister im Torchancen verjubeln, ein Remis wäre durchaus möglich gewesen.

Hausherren dominierten die erste Halbzeit

Die Gäste aus Ruderdorf begannen verhalten die Begegnung, kamen aber in der 12. Minute zur ersten Torchance, als Denis Svaljek nach einem Pass in die Tiefe nur knapp am Tor der Heimischen vorbeischießt. In der 27. Minute eine hochkarätige Torchance für die Hausherren, nachdem die Rudersdorfer Defensive einen weiten Pass der Pinkafelder überraschend durchlässt, hatte David Korherr eine Riesengelegenheit, aber USVS-Schlussmann Hrvoje Ranogajec macht die Chance zunichte. In der 33. Minute das 1:0 für die Hausherren, nach einem Corner steigt Niko Nagy am höchsten und wuchte das Leder in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Mit der knappen 10 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Rudersdorf vergibt viele gute Tormöglichkeiten

In der 49. Minute gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Einheimischen, aber die Pfeife von Schiri Christoph Ruffa blieb stumm. In der 56. Minute Elfmeter für Pinkafeld, nachdem Jan Reiter im Gästestrafraum gefoult wurde. Jan Röhrling verlädt Hrvoje Ranogajec und stellt auf 2:0. Nach diesem Elfmetertor bliesen die Gäste zum Sturmlauf auf das Pinkafelder Tor und hatten einige hochkarätige Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen: Top-Chance für Denis Svaljek, Ibrahim Sahin scheitert an Goalie Andreas Diridl, danach ein direkter Freistoß 10 Meter vor der Auslinie klatscht an das Aluminium. Die Horvath-Elf hätte nach dieser Anzahl an Torchancen den Anschlusstreffer, wenn nicht sogar den Ausgleichstreffer verdient gehabt, aber die alte Fußballweisheit schlug wieder einmal zu, die Tore, die der USVS nicht erzielte, schoss David Korherr in der Nachspielzeit zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkalfeld:

„Es war grundsätzlich ein intensives Spiel, wir haben es heute geschafft, die Leidenschaft in die Defensive zu bringen. Hätten wir unsere Umschaltsituationen besser genutzt, wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Der Sieg war für die Burschen ein wertvolles Erlebnis, mit der Leistung der Mannschaft sind wir zufrieden, aber es gibt noch Luft nach oben."

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht den Kampf angenommen, den uns Pinkafeld geboten hat. Wir waren zu passiv, sodass die erste Halbzeit an Pinkafeld geht. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt und sind auch zu Torchancen gekommen. Aber ich muss meiner Mannschaft ankreiden, dass sie die vielen Torchancen nicht verwerten konnte.“

