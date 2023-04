Doppelpack von Manuel Baumgartner: Horitschon besiegt Markt Allhau mit 2:1

Details Sonntag, 09. April 2023 09:38

Zwei Mannschaften des unteren Tabellenmittelfeldes, der ASK Horitschon und der UFC Markt Allhau kreuzten am Samstagnachmittag die Klingen in der 21. Runde der Burgenlandliga. Horitschon mit dem neuen Chef-Coach Edi Stössl an der Seitenlinie wollte die drei Punkte im heimischen Stadion behalten. Nach einem spannenden Spielverlauf konnten die Hausherren dank ihrer besseren Chancenauswertung die Partie knapp mit 2:1 gewinnen.

Spannende erste Halbzeit

Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften offensiv spielen möchten. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld, teilweise wurden sie hart geführt, neun Gelbe und eine Gelb-Rote Karte wurden von Schiedsrichter Habip Tekeli gezeigt. Die Hausherren hatten einige gute Tormöglichkeiten, welche sie aber noch nicht verwerten konnten. Die Gäste hatten eine hochkarätige Tormöglichkeit, auch diese wurde vergeben. Als alle Zuschauer und Spieler schon mit einem torlosen Remis zur Hauptzeit gerechnet hatten, schlugen die Gäste zu. Ein gut platzierter Freistoß von Gergely Sziklasi landete im Tor der Heimischen und es hieß 1:0 für die Gäste, was zugleich den Pausenstand bedeutete.

Horitschon machte den Sack zu

In der 47. Minute hatten die Auswärtigen die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, Branimir Ramljak tauch allein vor Goalie Fabian Leeb auf, diese kann aber die Situation entschärfen und bleibt Sieger in diesem Mann gegen Mann-Duell. Im Gegenzug eine Riesenchance für Manuel Baumgartner, sein Schuss wird von der Torlinie weggeschlagen. So mussten die Fans von Horitschon bis zur 66. Minute warten, ehe sie einen Torjubel loslassen konnten. Ein schön vorgetragener Angriff von der Seite. Lukas Ostermann setzt sich durch und schlägt eine zielgenaue Flanke auf Manuel Baumgartner und der hat keine Mühe, den Ball im Netz der Auswärtigen zum 1:1 Ausgleich unterzubringen. Nun wurde der Druck der Hausherren immer stärker, der Führungstreffer lag in der Luft. In Minute 84. legte sich Manuel Baumgartner den Ball für einen Corner zurecht, ein kurzer Anlauf und das Spielgerät flog durch die Luft und landete direkt im Kasten der Gäste zur 2:1 Führung. Mit Einsatz und Geschick brachte die Stössl-Truppe den 2:1 Sieg über die Runden.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es hat mich heute sehr gefreut, wie wir aufgetreten sind, wir haben viele Torchancen heraus gespielt, wir haben das letzte Drittel besser gespielt als die Allhauer und hätten bereits in der ersten Halbzeit führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht und sind als verdiente Sieger vom Platz gegangen.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

"Uns haben heute sechs Stammspieler gefehlt, wir haben sozusagen aus dem letzten Loch gepfiffen und trotzdem hat die Mannschaft eine adäquate Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit habe ich gehofft, dass wir das 1:1 über die Runden bringen, ein direkt verwandelter Corner hat uns einen Punkt gekostet."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei