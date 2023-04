Kohfidisch legt Güssing fünf Eier ins Nest

Details Sonntag, 09. April 2023 09:33

Der ASK Kohfidisch empfing das Tabellenschlusslicht aus Güssing zur 21. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren konnten im letzten Spiel in Andau einen Punkt gewinnen, der SV Güssing nahm drei Punkte aus Sankt Margarethen mit auf die Heimreise. An diesem Ostersamstag war für Güssing kein Topf zu gewinnen, sie wurden von einem glänzend aufgelegten ASK an die Wand gespielt und mussten sich dafür bedanken, dass es nur fünf Eier geworden sind.

Kohfidisch dominierte das Spiel

Gleich nach dem Anpfiff hatten die Gäste eine gute Tormöglichkeit, konnten diese aber nicht verwerten. Im Gegenzug kamen die Hausherren zu ihrer ersten Torchance, Julian Binder läuft allein auf Goalie Nico Graf zu und der konnte den Ball an das Aluminium lenken. In den ersten 20 Minuten konnten die Gäste das Spiel so einigermaßen offen gestalten, aber als Nik Wukitsevits in der 23. Minute mit einem scharfen Schuss das 1:0 erzielte, war es um die Gäste geschehen. Nun kombinierten die Hausherren nach Belieben und die Gäste kamen selten aus der eigenen Spielhälfte in Richtung Kohfidischer Tor. Für die Heimischen gab es noch weitere Torchancen, die aber nicht verwertet wurden. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste gingen völlig unter

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ein schön vorgetragener Angriff der Hausherren, eine Flanke von Tim Schreiber fand den Kopf von Nicolas Oswald und der netzte zur 2:0 Führung ein. Die Gastgeber setzten ihren Sturmlauf fort und in der 62. Minute setzte Kevin Hasler seinen Mannschaftskollegen Mark Horvath gut in Szene und der lochte aus spitzem Winkel zum 3:0 ein. Nur sieben Minuten später, nach einem Corner wurde das Leder vom Goalie der Auswärtigen nur abgeklatscht und Patrick Mühler war zur Stelle und staubte ab zur 4:0 Führung. Last, but not least war es Thomas Polzer, der in der 88. Minute nach einem präzisen Stanglpass von Stefan Gaal zum 5:0 Endstand einnetzte.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Die 1:0 Führung hat uns Sicherheit gegeben, von da an waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. In der ersten Halbzeit hätten wir aufgrund unserer Torchancen höher führen müssen, das haben wir dann in der zweiten Spielhälfte nachgeholt. Es war ein, auch in dieser Höhe, verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Wir mussten heute zwei wichtige Spieler vorgeben, Goalgetter Roman Rasser fehlte wegen der 5. Gelben Karte und Abwehrorganisator Fabian Huber fehlte wegen einer Verletzung. Wir konnten nur die ersten 15 Minuten mithalten, dann sind die Kohfidischer über uns hinweg gerannt.“

