SV Klöcher Bau Oberwart mit souveränem Auswärtssieg in Schattendorf

Details Sonntag, 09. April 2023 09:29

Dass man absolut für den Abstiegskampf in der Burgenlandliga gerüstet ist, stellte der SV Schattendorf in der letzten Woche eindrucksvoll unter Beweis, als man nach acht Pleiten am Stück in Markt Allhau mit Neo-Trainer Marco Cadek gewinnen konnte. Zudem stimmen wichtige Attribute wie Wille und Entschlossenheit. Geht es so weiter, sollte der Klassenerhalt für die „Gugafaounga“ kein großes Problem werden. Nun kam aber der übermächtige SV Klöcher Bau, eindrucksvoller Tabellenführer der Burgenlandliga, auf Besuch. Und wie es zu erwarten war, setzte sich der Leader souverän durch und trat mit einem 4:1 Sieg im Gepäck die Heimreise an.

1:0 Führung der Heimischen

Von Beginn an nahmen die Gäste aus Oberwart das Heft in die Hand und bestimmten das Spielgeschehen. Mit dem ersten Angriff kamen die Heimischen vor das Tor der Gäste, es gab einen Freistoß von der 16er-Linie, Mario Seckel trat an und sein Schuss wird unhaltbar für Goalie Marton Horvath abgefälscht und es hieß 1:0 für die Heimischen. Es war ein Tor aus dem Nichts. Aber die Gäste ließen sich davon nicht beirren und setzten ihren Angriffsfußball fort, der in der 25 Minuten zum 1:1 führte, Stefan Wessely war zur Stelle und abstaubte, als der Goalie der Hausherren, Alexander Bernhardt, einen scharfen Schuss nicht festhalten konnte. Es gab weitere Tormöglichkeiten für die Auswärtigen, aber erst in der 41. Minute war es Goalgetter Thomas Herrklotz, der nach einem Lochpass an das Leder kam und gekonnt am herausstürzenden Goalie der Heimischen vorbei ins kurze Eck zum 2:1 einschob. Mit dieser knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart setzte nach

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen auf dem Rasen, die Gäste dominierten das Spiel nach Belieben und kamen in der 60. Minute zum 3:1, als Andreas Radic sich die Kugel für einen Freistoß zurechtlegte und sein platzierter Schuss landete im Kasten der Einheimischen. Den Schlusspunkt setzte Balazs Horvath, der eine hohe Flanke gekonnt annahm und sein Geschoss landete an der Innenstange und von dort ins Netz des Gehäuses der Heimischen.

Stimme zum Spiel

Patrick Tölly, Trainer SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und unser Sieg war nie gefährdet. Bereits in der ersten Halbzeit hätten wir höher führen können oder müssen, Torchancen dafür waren vorhanden. In der zweiten Halbzeit waren wir weiterhin dominant und haben verdient, auch in dieser Höhe, gewonnen.“

