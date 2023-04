Nächster Schritt in Richtung Titelgewinn – Tabellenführer Oberwart gewinnt kampfbetontes Spiel gegen Horitschon

Details Samstag, 15. April 2023 09:38

In der 22. Runde der Burgenlandliga empfing der SV Klöcher Bau Oberwart den ASK Horitschon im heimischen Informstadion zum Meisterschaftsspiel. Die Gäste haben erst einen Sieg auf fremden Rasen erspielt, sodass sie heute wenig Chancen hatten, als Sieger vom Platz zu gehen. Die Blaufränkischen überraschten die Hausherren mit einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung und verlangten Oberwart in einem kampfbetonten Match alles ab.

Frühes Tor für Oberwart

Die Begegnung begann so, wie es die Oberwarter Anhänger erwartet haben, bereits in der 7. Minute war es Andreas Radics, der nach einem Fehlpass von Niklas Vlasich in Richtung Tor der Gäste marschierte und sein satter Schuss landete unhaltbar im Kasten der Auswärtigen zum 1:0. Aber es dauerte nicht lange, bis die Auswärtigen die Antwort lieferten, als Sebastian Trenkmann im Strafraum der Heimischen gefoult wurde und David Gräf per Penalty den 1:1 Ausgleich erzielte. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der die Hausherren eine leichte optische Überlegenheit hatten. In der 24. Minute klingelte es zum zweiten Mal im Kasten der Auswärtigen, eine wohltemperierte Flanke von Dominik Sperl fand mit Thomas Herrklotz einen dankbaren Abnehmer, der aus kurzer Entfernung zum 2:1 einköpfte. In der 40. Minute eine Riesenchance für die Gäste. Nach einem sensationellen langen Ball von Manuel Baumgartner haut der Oberwarter Marco Dusak am Ball vorbei und so kommt Sebastian Trenkmann an den Ball, der tanzt Schlussmann Marton Horvath aus und trifft dann allerdings nur den Pfosten. Mit der knappen 2:1 Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Das Spiel blieb spannend

Kaum hatte Schiedsrichter Faruk Sevik das Spiel wieder angepfiffen, war es Andreas Radics, der nach einem Chip-Ball von Simon Radostits an den Ball kommt, er spielt Goalie Fabian Leeb gekonnt aus und netzt zur 3:1 Führung für die Hausherren ein. Wer nun dachte, dass das Spiel nun gelaufen ist, der sah sich arg getäuscht, den in der 58. Minute kam eine zielgenaue Flanke von Nico Wessely in den Strafraum der Hausherren geflogen und David Gräf verkürzte mit seinem zweiten Treffer auf 2:3. In der 67. Minute hatte Thomas Herrklotz eine hochkarätige Torchance auf 4:2 zu erhöhen, konnte diese aber nicht verwerten. Das Spiel stand jetzt auf des Messers Schneide, es wogte hin und her, schlussendlich behielten die Hausherren die Oberhand und schreiben weitere drei Punkte auf ihr Habenkonto.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, Koordination Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Das war heute eine schwere Geburt unter schwierigen Platzverhältnissen, wir haben viele Torchancen gehabt, aber diese nicht zu einem für uns richtigen Zeitpunkt genutzt. Wir waren dem 4:2 näher als die Gäste dem 3:3, das Spiel stand bis zum Ende auf des Messers Schneide. Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft und es war absolut wichtig, dass wir ihn kämpferisch errungen haben. Ein Kompliment an Horitschon, die haben eine sehr gute Leistung gezeigt und es uns teilweise schwer gemacht, den Sieg über die Runden zu bringen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben uns heute richtig gut präsentiert, wir haben Oberwart einen richtigen Fight geliefert und denen alles abverlangt. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft für die heute gezeigten Leistung und mit ein wenig Spielglück wäre ein Remis möglich gewesen.“

