Kohfidisch weiter auf dem Vormarsch: 3:0 Sieg in Sankt Margarethen

Details Sonntag, 16. April 2023 09:25

Der SV Sankt Margarethen empfing am Samstagnachmittag den ASK Kohfidisch zum einzigen Meisterschaftsspiel in der 22. Runde der Burgenlandliga. Die anderen Spiele mussten wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden. Die Hausherren hatten die beiden letzten Spiele verloren und wollten heute punkten. Kohfidisch ist seit vier Begegnungen ungeschlagen und wollten natürlich diesen Nimbus halten. Das ist ihnen heute mit einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung gelungen und der Weg in die obere Hälfte des Tabellenmittelfeldes kann fortgesetzt werden.

Kohfidisch war in der ersten Spielhälfte überlegen

Die Platzverhältnisse waren trotz des Dauerregens passabel, so konnte sich ein spannendes und gutes Fußballspiel entwickeln. In der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und kamen zu etlichen guten Tormöglichkeiten, ehe Florian Csencsits mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der 32. Minute die 1:0 Führung für die Auswärtigen erzielte. Es folgten weitere sehr gute Kohfidischer Tormöglichkeiten, die aber vergeben wurden. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Mark Horvath, der den Torhüter der Hausherren in einem Eins-gegen-Eins-Duell überwinden konnte und das 2:0 erzielte. Die Hausherren hatten in dieser Phase des Spieles keine nennenswerten Torchancen. Mit dieser 2:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Pausenansprache von Trainer Lederer zeigte seine Wirkung

In der Halbzeitpause durfte Trainer Franz Lederer eine Ansprache gehalten haben, denn nun kamen die Spieler der Hausherren voller Elan aus der Kabine und hatten sich eine Überlegenheit auf dem Platz erspielt. Jetzt rollten die Angriffe der Heimischen in Richtung Kohfidischer Tor, man erspielte sich gute Torchancen, aber Tobias Steiner drosch das Leder aus aussichtsreicher Position über das Tor, Lukas Heinicker versemmelte zwei Möglichkeiten aus kurzer Distanz. Ab der 75. Minute kamen die Gäste wieder besser ins Spiel und nach einem Konter in der 84. Minute war Julian Binder zur Stelle und erzielte das 3:0 für die Auswärtigen, was auch gleichzeitig der Endstand war.

Stimmen zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Kohfidisch war in der ersten Halbzeit besser und treffsicherer, in der zweiten Halbzeit waren wir überlegen und hatten etliche Torchancen, konnten diese aber leider nicht verwerten. Meine Mannschaft war zeitweise zu lethargisch, nur Lukas Janisch brachte eine adäquate Leistung.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir sind gut in das Spiel hineingekommen und haben gleich eine Top-Chance von Kevin Hasler gehabt, im Laufe der Begegnung haben wir das Kommando auf dem Spielfeld übernommen und auch verdientermaßen zwei Tore erzielt. Nach der Halbzeit hatten die Hausherren einige Mal die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen aber nicht gelungen ist und mit dem 3:0 haben wir den Sieg fixiert. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute eine hervorragende Leistung gezeigt hat.“

